Видео: сотрудники Новосибирской ГЭС приняли участие в конкурсе-флешмобе

Фото «РусГидро»

Ролик о своей работе снял коллектив Новосибирской ГЭС; конкурс приурочен к 15-летию компании «РусГидро».

Гидроэнергетики сняли видео в рамках конкурса «Планета РусГидро», приуроченного к 15-летию компании. Над флешмобом сотрудники Новосибирской ГЭС работали полтора месяца – писали сценарий, подбирали песню, выбирали участников, распределяли роли, репетировали танец. Съемки самого видео на кавер-версию песни Артура Пирожкова «Зацепила» длились целых два дня.

«Всего во флешмобе приняли участие 40 сотрудников Новосибирской ГЭС, в том числе руководящий персонал. Мы получили массу удовольствия от процесса. Цели участия две – сплочение коллектива и демонстрация наших корпоративных ценностей внешней аудитории», – рассказала о смысле Елена Султанова, пресс-секретарь Новосибирской ГЭС.

Ролик выложен на официальном аккаунте «РусГидро» на YouTube-канале и уверенно набирает лайки, а просмотры стремительно приближаются к отметке в 10 тысяч. Всего в конкурсе принимают участие 20 филиалов компании и подконтрольных обществ группы из разных уголков страны. Победителем станет тот, кто наберёт наибольшее количество просмотров до 2 декабря.

Напомним, в марте стало известно, что Новосибирская ГЭС стала мощнее.