Видео: сотрудники Новосибирской ГЭС приняли участие в конкурсе-флешмобе

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Видео: сотрудники Новосибирской ГЭС приняли участие в конкурсе-флешмобеРубрика: общество
08.10.2019 18:01
Фото «РусГидро»
Ролик о своей работе снял коллектив Новосибирской ГЭС; конкурс приурочен к 15-летию компании «РусГидро».
Гидроэнергетики сняли видео в рамках конкурса «Планета РусГидро», приуроченного к 15-летию компании. Над флешмобом сотрудники Новосибирской ГЭС работали полтора месяца – писали сценарий, подбирали песню, выбирали участников, распределяли роли, репетировали танец. Съемки самого видео на кавер-версию песни Артура Пирожкова «Зацепила» длились целых два дня.
«Всего во флешмобе приняли участие 40 сотрудников Новосибирской ГЭС, в том числе руководящий персонал. Мы получили массу удовольствия от процесса. Цели участия две – сплочение коллектива и демонстрация наших корпоративных ценностей внешней аудитории», – рассказала о смысле Елена Султанова, пресс-секретарь Новосибирской ГЭС.
Ролик выложен на официальном аккаунте «РусГидро» на YouTube-канале и уверенно набирает лайки, а просмотры стремительно приближаются к отметке в 10 тысяч. Всего в конкурсе принимают участие 20 филиалов компании и подконтрольных обществ группы из разных уголков страны. Победителем станет тот, кто наберёт наибольшее количество просмотров до 2 декабря.
Напомним, в марте стало известно, что Новосибирская ГЭС стала мощнее.
Никита Минин
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