«Виновные будут наказаны»: мэрия Барнаула прокомментировала ситуацию с открытыми детскими могилами

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«Виновные будут наказаны»: мэрия Барнаула прокомментировала ситуацию с открытыми детскими могиламиРубрика: общество, проиcшествия
08.10.2019 18:44
фото Pixabay.com
На Власихинском кладбище для безродных людей неделю не могли похоронить детей; власти приняли меры после сообщений СМИ.
По результатам проверки в связи с незахороненными детьми на Власихинском сельском кладбище виновные будут привлечены к ответственности. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии Барнаула.
«На сегодняшний день установлено, что со 2 по 7 октября катафальным транспортом на Власихинское сельское кладбище были доставлены девять тел умерших. Могилы для их захоронения были подготовлены, но из-за поломки трактора были закопаны вручную, при этом толщина слоя земли над гробом не превышала 50 см. Таким образом, не были предприняты меры по захоронению в рамках гарантированного перечня услуг по погребению безродных», — сообщил заместитель главы администрации города по строительству Сергей Дёмин.
Могилы были оперативно приведены в надлежащее состояние. Руководители похоронной службы Барнаула и Власихинского кладбища написали объяснительные. Служебная проверка продолжается.
Напомним, ранее стало известно, что следователи проверят открытые детские могилы в Алтайском крае.
Никита Минин
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