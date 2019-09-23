«Виновные будут наказаны»: мэрия Барнаула прокомментировала ситуацию с открытыми детскими могилами

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На Власихинском кладбище для безродных людей неделю не могли похоронить детей; власти приняли меры после сообщений СМИ.

По результатам проверки в связи с незахороненными детьми на Власихинском сельском кладбище виновные будут привлечены к ответственности. Информация об этом появилась на официальном сайте мэрии Барнаула.

«На сегодняшний день установлено, что со 2 по 7 октября катафальным транспортом на Власихинское сельское кладбище были доставлены девять тел умерших. Могилы для их захоронения были подготовлены, но из-за поломки трактора были закопаны вручную, при этом толщина слоя земли над гробом не превышала 50 см. Таким образом, не были предприняты меры по захоронению в рамках гарантированного перечня услуг по погребению безродных», — сообщил заместитель главы администрации города по строительству Сергей Дёмин.

Могилы были оперативно приведены в надлежащее состояние. Руководители похоронной службы Барнаула и Власихинского кладбища написали объяснительные. Служебная проверка продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что следователи проверят открытые детские могилы в Алтайском крае.