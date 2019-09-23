Водитель BMW насмерть сбил коня и попал в больницу

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Водитель BMW насмерть сбил коня и попал в больницуРубрика: проиcшествия
08.10.2019 18:31
фото из групп «Инцидент Бийск» и «Инцидент Барнаул» соцсети «ВКонтакте»
Серьёзное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае; после столкновения с конём водитель BMW чудом выжил.
Авария на трассе Бийск – Белокуриха произошла в Алтайском крае. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».
«Парень на автомобиле BMW сбил коня. Конь скончался на месте происшествия, водителя увезли в больницу», – сообщает подписчик сообщества.
Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на это происшествие. Кто-то пожалел несчастную лошадь и обвинил парня в неаккуратной езде, а кто-то выступил в его защиту, сказав, что животные часто внезапно выбегают на дорогу.
«По-конски машину размотало. Главное, парень жив», – написал комментатор.
Напомним, ранее водителя корейского авто зажало в кабине после ДТП с КамАЗом в Новосибирске.
Никита Минин
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