Водитель BMW насмерть сбил коня и попал в больницу

фото из групп «Инцидент Бийск» и «Инцидент Барнаул» соцсети «ВКонтакте»

Серьёзное ДТП произошло на трассе в Алтайском крае; после столкновения с конём водитель BMW чудом выжил.

Авария на трассе Бийск – Белокуриха произошла в Алтайском крае. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Барнаул» в социальной сети «ВКонтакте».

«Парень на автомобиле BMW сбил коня. Конь скончался на месте происшествия, водителя увезли в больницу», – сообщает подписчик сообщества.

Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на это происшествие. Кто-то пожалел несчастную лошадь и обвинил парня в неаккуратной езде, а кто-то выступил в его защиту, сказав, что животные часто внезапно выбегают на дорогу.

«По-конски машину размотало. Главное, парень жив», – написал комментатор.

Напомним, ранее водителя корейского авто зажало в кабине после ДТП с КамАЗом в Новосибирске.