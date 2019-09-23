Водителя корейского авто зажало в кабине после ДТП с КамАЗом в Новосибирске

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Водителя корейского авто зажало в кабине после ДТП с КамАЗом в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
08.10.2019 16:01
Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции города Новосибирска
Два грузовика – корейский и российской сборки – столкнулись на перекрёстке в Новосибирске; водителя «Хёндэ» после удара зажало в кабине.
КамАЗ и грузовик Hyundai не поделили дорогу в Октябрьском районе Новосибирска – автомобили столкнулись на перекрёстке улиц Автогенной и Никитина. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе городского ГИБДД,
«Водителя "Хёндэ" зажало в кабине, и после извлечения ему потребовалась медицинская помощь. 52-летний мужчина был доставлен в больницу», – уточнил представитель службы.
Сейчас на месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства случившегося.
Напомним, 7 октября Сиб.фм писал о трёх ДТП с несовершеннолетними в Новосибирске.
Мария Машанова
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