Водителя корейского авто зажало в кабине после ДТП с КамАЗом в Новосибирске

Фото предоставлено пресс-службой Госавтоинспекции города Новосибирска

Два грузовика – корейский и российской сборки – столкнулись на перекрёстке в Новосибирске; водителя «Хёндэ» после удара зажало в кабине.

КамАЗ и грузовик Hyundai не поделили дорогу в Октябрьском районе Новосибирска – автомобили столкнулись на перекрёстке улиц Автогенной и Никитина. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе городского ГИБДД,

«Водителя "Хёндэ" зажало в кабине, и после извлечения ему потребовалась медицинская помощь. 52-летний мужчина был доставлен в больницу», – уточнил представитель службы.

Сейчас на месте аварии работают экипажи Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства случившегося.

Напомним, 7 октября Сиб.фм писал о трёх ДТП с несовершеннолетними в Новосибирске.