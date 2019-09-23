«Вот уже неделю их не могут закопать»: следователи проверят открытые детские могилы

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На барнаульском кладбище для безродных людей уже семь дней не могут похоронить детей; правоохранители начали проверку.

В СМИ распространяется информация о том, что в Алтайском крае на одном из кладбищ несколько дней никто не может закопать гробы с детьми. В связи с этим Следственный комитет РФ по региону начал свою проверку. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Началось всё с того, что информационное агентство Regnum опубликовало материал о кладбище для безродных людей в барнаульском посёлке Власиха. По данным издания, здесь уже неделю лежат непогребённые люди.

«Вот они – незакопанные могилки, напротив каждой – табличка. Раз. Это детская, маленький гробик – два. Ещё детский – три, четыре. Ещё детская могила – пять, шесть. Ещё детская могилка – семь», – привело издание слова работника кладбища.

Руководитель МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» подтвердил, что они действительно несколько дней не могут захоронить людей, так как у них сломался трактор.

Напомним, 3 октября Сиб.фм выяснил, как гробовщики в Новосибирске делят «клиентов».