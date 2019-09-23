Врач-онколог объяснил выписку Анастасии Заворотнюк из клиники

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Врач-онколог объяснил выписку Анастасии Заворотнюк из клиникиРубрика: общество
08.10.2019 16:45
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГЕРОЯ ПУБЛИКАЦИИ
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» Анастасию Заворотнюк, у которой диагностировали рак мозга, выписали из клиники; медики объяснили возможные причины перерыва в лечении.
Вынужденным перерывом в лечении либо его неэффективностью объяснил выписку российской актрисы Анастасии Заворотнюк из больницы врач-онколог НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ имени Н. Н. Блохина Игорь Долгополов. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
По словам медика, глиобластома не лечится в тех случаях, когда её удаление хирургическим путем невозможно. При должном лечении и получении поддерживающей терапии пациенты с таким диагнозом крайне редко живут дольше двух лет.
«Насколько я знаю, человек уже долго лечится, и не только в нашей стране. Срок жизни пациентов с таким диагнозом от момента его постановки и с лечением – около двух лет. Найдя данные о точной дате постановки диагноза и отсчитав около двух лет от неё, вы найдёте примерный ответ, почему её выписали.
Ситуация, в которой человека выписывают из клиники и переводят домой, может означать несколько вещей: пациент может быть выписан на перерыв в лечении либо прописанное лечение неэффективно. То есть он выписывается на паллиативную терапию домой», – рассказал «Звезде» доктор.
Напомним, 8 октября Сиб.фм со ссылкой на Telegram-канал Mash писал, что Анастасию Заворотнюк выписали из частной клиники.
Алиса Волкова
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