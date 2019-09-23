Вынесли приговор новосибирцу, пытавшемуся сжечь заживо подругу

Лента новостейПредложить новость
«Учитель жить» – новосибирские зрители обеспечили часть терапии Лаврентию Сорокину
Сотрудники МИДа Киргизии прибыли на место драки на Хилокском рынке
Забракованный: новосибирец вызвал спасателей, чтобы снять кольцо с пальца
Водителя корейского авто зажало в кабине после ДТП с КамАЗом в Новосибирске
МЧС сообщило о волне неконтролируемых палов в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Вынесли приговор новосибирцу, пытавшемуся сжечь заживо подругуРубрика: проиcшествия
08.10.2019 18:55
фото Pixabay.com
Суд вынес приговор по факту покушения на убийство с особой жестокостью; юношу приговорили к 4 годам колонии.
В селе Кыштовка 17-летний парень облил бензином и поджёг свою знакомую. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Новосибирской области.
Правоохранители установили, что 15 августа 2018 года молодой человек употреблял спиртные напитки со своей 23-летней подругой, когда между ними вспыхнул конфликт. После этого подросток решил убить знакомую: он облил её бензином и поджёг. Когда девушка позвала на помощь, юноша не предпринял никаких мер по спасению и лишь смотрел, как она горит.
На помощь пришли соседи, услышавшие крики. Потерпевшая выжила, но получила сильные ожоги 15% поверхности тела.
Суд приговорил молодого человека к 4 годам лишения свободы в колонии.
Напомним, 7 октября стало известно, что жительница Новосибирской области совершила двойное убийство.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
«Учитель жить» – новосибирские зрители обеспечили часть терапии Лаврентию Сорокину
Сотрудники МИДа Киргизии прибыли на место драки на Хилокском рынке
Забракованный: новосибирец вызвал спасателей, чтобы снять кольцо с пальца
Водителя корейского авто зажало в кабине после ДТП с КамАЗом в Новосибирске
МЧС сообщило о волне неконтролируемых палов в Новосибирской области
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное