Вынесли приговор новосибирцу, пытавшемуся сжечь заживо подругу

фото Pixabay.com

Суд вынес приговор по факту покушения на убийство с особой жестокостью; юношу приговорили к 4 годам колонии.

В селе Кыштовка 17-летний парень облил бензином и поджёг свою знакомую. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Новосибирской области.

Правоохранители установили, что 15 августа 2018 года молодой человек употреблял спиртные напитки со своей 23-летней подругой, когда между ними вспыхнул конфликт. После этого подросток решил убить знакомую: он облил её бензином и поджёг. Когда девушка позвала на помощь, юноша не предпринял никаких мер по спасению и лишь смотрел, как она горит.

На помощь пришли соседи, услышавшие крики. Потерпевшая выжила, но получила сильные ожоги 15% поверхности тела.

Суд приговорил молодого человека к 4 годам лишения свободы в колонии.

Напомним, 7 октября стало известно, что жительница Новосибирской области совершила двойное убийство.