«Я не лайкал его фото с мотоциклом из-за плохого предчувствия»: друзья рассказали о погибшем в ДТП Андрее Подойникове

фото со страницы Андрея Подойникова в социальной сети "ВКонтакте"

Страшная авария унесла жизнь президента Сибирской федерации айкидо; друзья Андрея Подойникова рассказали корреспонденту Сиб.фм, каким человеком он был.

Вчера в результате ДТП с участием мотоциклиста погиб президент Сибирской федерации айкидо Андрей Подойников. Об этом в социальных сетях сообщили друзья спортсмена. Спустя день после трагедии родственники и близкие Андрея поделились с Сиб.фм своими воспоминаниями об этом человеке.

Андрей Подойников родился в 1978 году в Новосибирске. Свой спортивный путь он начал в 1986 году, когда самостоятельно записался на тренировки по дзюдо. После школы он поступил на факультет физической культуры педагогического университета, который закончил с красным дипломом. В 1996 году группа энтузиастов, в которую вошёл и Андрей, начала практиковать в Сибири экзотический и эффективный стиль ёсинкан айкидо. А уже в 2004 году в Новосибирске возникла Сибирская федерация айкидо, которую и возглавил Андрей Подойников.

На весь мир спортсмен прославился благодаря своему проекту «айки-бабушки». На тот момент это была единственная в России группа женщин старше 73 лет, которая занималась японским боевым искусством – ёсинкан айкидо. Пенсионерки доказали всем, что возраст можно победить: они падали, делали выпады и показывали фирменный трюк Жана-Клода Ван Дамма – «вертушку». Фотографии с одной из их тренировок попали в британский таблоид Daily Mail, сделав Андрея Подойникова местной знаменитостью.

«Человек-батарейка. Он во всём был лучший. С помощью своего дара убеждения мог любого заставить поменять уже сложившееся мнение. У него был научный подход ко всему, на это повлияло сильно то, что он из Академгородка. Часто на фестивалях он показывал приборы, с помощью которых объяснял, например, как сохранять центр тяжести. Никогда не сдавался: не было такой задачи, которая была бы ему неподвластна. Мужчина, из-за смерти которого плачут другие мужчины», – поделился Виталий Корнев, коллега и друг Андрея.

Виталий также рассказал, что президент Сибирской федерации айкидо был большим ценителем музыки: он даже умел играть на барабанах, любил рок. В дополнение ко всем своим увлечениям Андрей открыл собственный центр многовекторной гимнастики, в котором помогал людям восстанавливаться после тяжёлых травм, полученных в том числе и в авариях.

«Мотоцикл у него появился примерно год назад. Я не одобрял эту идею, даже не лайкал фотографии с мотоциклом. Что-то вроде предчувствия было. Всё-таки такая техника может нанести непоправимый вред телу человека. Жаль, что всё так получилось, у него были большие планы», – добавил Виталий.

Разносторонний, исключительно позитивный человек, полностью посвятивший себя любимому делу – так отзываются о Подойникове абсолютно все его родственники.

«Для меня он всегда был старшим братом – большим, надёжным и добрым, излучающим силу и уверенность. Андрей для меня – пример человека, который всю жизнь посвятил своему Делу с большой буквы, человека, уверенно идущего к своей цели. Он – настоящий сенсей – мудрый, спокойный, великодушный. Я всегда с большой гордостью рассказывала о нём своим друзьям и знакомым. Не передать, как тяжело принять то, что случилось. Невозможно поверить», – сказала двоюродная сестра Андрея Юлия Осипова.

«Он был отличным парнем, умным, талантливым, с добрым сердцем и душой. А в детстве, как и все мальчишки, – озорным и шкодливым. Это невосполнимая утрата, и не выразить словами всей боли и печали... Андрей навсегда останется в наших сердцах и памяти добрым, отзывчивым и прекрасным человеком», – добавила тётя погибшего Валентина Осипова.

«Мы с ним раньше часто пересекались на разных фестивалях и семинарах по айкидо. Знаю его как очень хорошего мастера, открытого и доброго человека, и при этом заботливого, но требовательного преподавателя, всегда всё объяснял так, что поймёт даже далёкий от спорта человек», – отметил коллега Станислав Почепец.







Алла Гончарова, друг погибшего, так рассказала об Андрее Подойникове:

«Его главным качеством была вера в людей. Каким бы злом они ему ни отвечали. Кем бы были айки-бабушки, если бы он своей энергией не выгнал бы из них старость? И так во всём. Я не знаю, что делало сильным его, но он делал сильным людей вокруг себя».

«По моим ощущениям, Андрей был человеком острого ума и широкого сердца. Он мог быстро и точно принимать решения и не скупился делиться своими знаниями и опытом. Андрей был харизматичным, весёлым, эрудированным, сильным человеком. Его смерть это огромная потеря. Мои соболезнования родным и близким», – добавил Евгений Манушкин, тренер по айкидо из Иркутска и коллега Андрея Подойникова.

Редакция Сиб.фм приносит свои соболезнования всем родственникам и друзьям Андрея.