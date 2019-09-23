Забракованный: новосибирец вызвал спасателей, чтобы снять кольцо с пальца

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Супружеская жизнь таит в себе множество опасностей; порой беда приходит оттуда, откуда её совсем не ждут.

В Новосибирске 32-летний мужчина не смог снять кольцо из-за отёка пальца. Неудачливого сибиряка пришлось выручать спасателям. Информация об этом появилась в официальной группе МАСС в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл сегодня в Центральном районе города, на улице Колыванской. Обращение в службу МАСС поступило в 09:00, а спустя уже 39 минут кольцо было успешно снято. К счастью, обошлось без последствий: от медицинской помощи житель Новосибирска отказался.

Напомним, 9 сентября сибирячка нашла обручальное кольцо в колбасе.