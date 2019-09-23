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Забракованный: новосибирец вызвал спасателей, чтобы снять кольцо с пальца

Рубрика: проиcшествия

08.10.2019 17:46

фото с сайта pixabay.com

Супружеская жизнь таит в себе множество опасностей; порой беда приходит оттуда, откуда её совсем не ждут.

В Новосибирске 32-летний мужчина не смог снять кольцо из-за отёка пальца. Неудачливого сибиряка пришлось выручать спасателям. Информация об этом появилась в официальной группе МАСС в социальной сети «ВКонтакте». 

Инцидент произошёл сегодня в Центральном районе города, на улице Колыванской. Обращение в службу МАСС поступило в 09:00, а спустя уже 39 минут кольцо было успешно снято. К счастью, обошлось без последствий: от медицинской помощи житель Новосибирска отказался.

Напомним, 9 сентября сибирячка нашла обручальное кольцо в колбасе.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область спасатели происшествие

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сегодня 15:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 14:19 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:35 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:13 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 10:45 Общество 0 Коммент.

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сегодня 09:22 Общество 0 Коммент.

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23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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