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Записи видеорегистраторов помогут найти пропавшего в Новосибирске Ивана Кучера

Рубрика: общество

08.10.2019 09:22

фото поискового отряда «Маяк»

Пропавшего новосибирца Ивана Кучера ищут уже шестой день; волонтёры просят автомобилистов проверить записи с видеорегистраторов – парень мог попасть в кадр. 

Поисковики отряда «Маяк» просят водителей, проезжавших 4 октября в районе полуночи по Димитровскому мосту с левого на правый берег, проверить записи видеорегистраторов. В кадр мог попасть 24-летний новосибирец Иван Кучер, ушедший с улицы Семьи Шамшиных в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд "Маяк"» в социальной сети «ВКонтакте». 

Иван Кучер худощавого телосложения, его рост 173 сантиметра, русые волосы, короткая стрижка. Был одет во всё чёрное – кофту, футболку, джинсы и кроссовки.

О местонахождении молодого человека просят сообщить по телефону 112 или в ПСО «Маяк» по номеру 8 951 393-09-11. 

Наполним, 4 октября Сиб.фм сообщал о пропавшем возле НГТУ седом новосибирце. 

 

 

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область поиски Кучер

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сегодня 07:14 Бизнес 0 Коммент.

Погода в Новосибирске 8 октября: солнце и ясное небо

сегодня 07:03 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 8 октября

сегодня 06:06 Общество 0 Коммент.

Топ-5 ловушек для жадных: как новосибирские приставы гоняются за должниками

сегодня 00:05 Общество 0 Коммент.

Подростка сбили на пешеходном переходе в Новосибирске

вчера 23:37 Хроника 0 Коммент.

ХК «Сибирь» обыграл московское «Динамо»

вчера 21:48 Общество 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев «проели» свои выходные на фестивале модной еды

вчера 20:17 Общество 0 Коммент.

Смертельный разгон: погибший в Новосибирске мотоциклист оказался президентом Сибирской федерации айкидо

вчера 18:26 Хроника 0 Коммент.

«Кошелёк или жизнь»: по Новосибирску прокатилась волна ограблений офисов микрозаймов

вчера 17:59 Общество 0 Коммент.

«Нас не трогают и ладно»: работники Хилокского рынка рассказали о перестрелке

вчера 17:19 Хроника 0 Коммент.

Мотоциклист на Suzuki погиб в лобовом ДТП в Новосибирске

вчера 16:45 Хроника 0 Коммент.

Энергетики рассказали, сколько домов в Новосибирске стоят без тепла

вчера 16:36 Общество 0 Коммент.

Драка со стрельбой произошла в районе Хилокского рынка в Новосибирске

вчера 16:12 Хроника 0 Коммент.

Взаимодействие с жителями Новосибирской области при реализации нацпроекта БКД 2:0 поручил обеспечивать Андрей Травников

вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

ГИБДД опубликовала видео смертельной аварии с участием автомобиля такси

вчера 15:49 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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