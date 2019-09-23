Записи видеорегистраторов помогут найти пропавшего в Новосибирске Ивана Кучера

фото поискового отряда «Маяк»

Пропавшего новосибирца Ивана Кучера ищут уже шестой день; волонтёры просят автомобилистов проверить записи с видеорегистраторов – парень мог попасть в кадр.

Поисковики отряда «Маяк» просят водителей, проезжавших 4 октября в районе полуночи по Димитровскому мосту с левого на правый берег, проверить записи видеорегистраторов. В кадр мог попасть 24-летний новосибирец Иван Кучер, ушедший с улицы Семьи Шамшиных в неизвестном направлении. Об этом сообщается в группе «Поисковый отряд "Маяк"» в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Кучер худощавого телосложения, его рост 173 сантиметра, русые волосы, короткая стрижка. Был одет во всё чёрное – кофту, футболку, джинсы и кроссовки.

О местонахождении молодого человека просят сообщить по телефону 112 или в ПСО «Маяк» по номеру 8 951 393-09-11.

Наполним, 4 октября Сиб.фм сообщал о пропавшем возле НГТУ седом новосибирце.