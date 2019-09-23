Зарплаты Путина и Медведева выросли с 1 октября

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Зарплаты Путина и Медведева выросли с 1 октябряРубрика: общество
08.10.2019 15:34
Фото с сайта kremlin.ru
Ежемесячные зарплаты президента России и руководителя правительства с 1 октября выросли на 4,3 %; увеличение оклада произошло в соответствии с подписанным Владимиром Путиным указом.
Глава государства и премьер российского правительства в ноябре получат увеличенную зарплату – по сравнению с октябрьской она вырастет на 4,3 %. Это произойдёт в рамках плановой индексации, сообщают федеральные СМИ со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По информации ТАСС, на эту же величину проиндексированы размеры выплат для глав всех министерств, ФСБ, Росгвардии, Службы внешней разведки, ФСО, Государственной фельдъегерской службы, Генпрокуратуры и Следкома.
С первого дня октября зарплаты выросли и у других категорий государственных служащих – больше станут получать вице-премьеры, председатель Центральной избирательной комиссии, а также сотрудники дипломатических представительств РФ.
Как уточнили журналисты ТАСС, последний раз зарплаты Владимира Путина и Дмитрия Медведева индексировались 1 января 2018 года – на 4 %.
Ранее Сиб.фм писал о том, какая зарплата нужна россиянам, чтобы чувствовать себя счастливыми.
Мария Машанова
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