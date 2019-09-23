Звёздный дождь пройдёт над Новосибирском в ночь на 9 октября

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Звёздный дождь пройдёт над Новосибирском в ночь на 9 октябряРубрика: общество
08.10.2019 12:19
фото с сайта pixabay.com
Осенний метеорный поток Дракониды смогут наблюдать новосибирцы в ночь на 9 октября; звездопад особенно будет хорошо виден вдали от освещённых трасс.
Увидеть красивое природное явление и заодно загадать желание смогут жители Новосибирска в ночь на 9 октября – именно на эти сутки придётся пик метеоритного потока Дракониды, сообщают региональные СМИ.
По данным исследователей, Дракониды представляют собой рой отколовшихся от кометы частиц. Наблюдать их падение можно при условиях хорошей погоды и чистого неба. При этом за ориентир стоит брать Большую Медведицу, смотреть нужно чуть левее неё.
Специалисты отмечают, что частота появления в небе осколков кометы из года в год меняется. Нынешней ночью любители астрономии могут рассчитывать увидеть до 30 падающих звёзд в течение часа.
Ранее Сиб.фм писал, что 12 августа новосибирцы смогли увидеть яркий звездопад.
Мария Машанова
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