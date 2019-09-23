Алкоголик и наркоман порезал сестру за просьбу починить ноутбук в Новосибирске

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Подсудимый решил выместить злость на собственной сестре; поводом стал долг за сломанный ноутбук.

Почти сорокалетний рабочий Евгений Сорокин устроил пьяную поножовщину за замечание от собственной сестры. Сегодня, 9 октября, в прокуратуре Калининского района рассказали подробности приговора о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия.

Конфликт произошёл 4 июня в одной из квартир дома на улице Фадеева, 91. Согласно материалам дела, пьяный 39-летний Евгений Сорокин зашёл на кухню, где находились мать и сестра. Сестра сделала замечание по поводу алкогольного опьянения и спросила, когда он вернёт шесть тысяч рублей за разбитый ноутбук. В ответ разнорабочий с силой наклонил голову сестры вперёд, а та укусила его.

Тогда подсудимый взял сестру за волосы и начал бить ножом по шее, а затем ударил ножом в живот, несмотря на попытки пожилой матери остановить насилие. Вскоре домашний тиран испугался и выбежал из квартиры, а мать заперла дверь и вызвала скорую.

Женщина получила тяжкий вред здоровью, но врачи больницы № 25 смогли за три недели вылечить потерпевшую. Суд также установил, что ранее не судимый разнорабочий страдает алкогольной и опиоидной зависимостью.

«Обвиняемый признал вину в преступлении, с учётом всех обстоятельств суд назначил 3 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Напомним, в июле пьяный бердчанин испугался шумной компании и «заминировал» соседний дом.