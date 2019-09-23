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Алкоголик и наркоман порезал сестру за просьбу починить ноутбук в Новосибирске

Рубрика: проиcшествия

10.10.2019 07:30

Фото с сайта pixabay.com

Подсудимый решил выместить злость на собственной сестре; поводом стал долг за сломанный ноутбук.

Почти сорокалетний рабочий Евгений Сорокин устроил пьяную поножовщину за замечание от собственной сестры. Сегодня, 9 октября, в прокуратуре Калининского района рассказали подробности приговора о причинении тяжкого вреда здоровью с использованием оружия. 

Конфликт произошёл 4 июня в одной из квартир дома на улице Фадеева, 91. Согласно материалам дела, пьяный 39-летний Евгений Сорокин зашёл на кухню, где находились мать и сестра. Сестра сделала замечание по поводу алкогольного опьянения и спросила, когда он вернёт шесть тысяч рублей за разбитый ноутбук. В ответ разнорабочий с силой наклонил голову сестры вперёд, а та укусила его. 

Тогда подсудимый взял сестру за волосы и начал бить ножом по шее, а затем ударил ножом в живот, несмотря на попытки пожилой матери остановить насилие. Вскоре домашний тиран испугался и выбежал из квартиры, а мать заперла дверь и вызвала скорую.    

Женщина получила тяжкий вред здоровью, но врачи больницы № 25 смогли за три недели вылечить потерпевшую. Суд также установил, что ранее не судимый разнорабочий страдает алкогольной и опиоидной зависимостью. 

«Обвиняемый признал вину в преступлении, с учётом всех обстоятельств суд назначил 3 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Напомним, в июле пьяный бердчанин испугался шумной компании и «заминировал» соседний дом.

 

Никита Манько

Теги: наркотики суд алкоголь ножевые ранения

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Землетрясение в четыре балла произошло в Сибири

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сегодня 11:39 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:19 Общество 0 Коммент.

Клещи покусали новосибирцев 16 тысяч раз

сегодня 10:04 Общество 0 Коммент.

ВК «Локомотив» победил «Белогорье»

сегодня 09:53 Общество 0 Коммент.

Подросток попал в больницу после ДТП в Новосибирске

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Спасатели объяснили причины гибели рыбака в Бердском заливе

сегодня 09:10 Общество 0 Коммент.

Автомобиль встал на крышу в центре Новосибирска

сегодня 08:08 Хроника 0 Коммент.

Yota бесплатно раздаст зарядные устройства в Новосибирске

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

ФК «Новосибирск» – «Чита»: время начала матча и прогнозы букмекеров

сегодня 07:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 19:50 Общество 0 Коммент.

Девушку с пирсингом ищут почти две недели в Новосибирске

вчера 18:51 Общество 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода

вчера 18:08 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

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18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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