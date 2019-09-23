Четырёхколёсную «мразь» продаёт новосибирец

Лента новостейПредложить новость
Голодная продавщица стащила мяса на 200 тысяч рублей в Новосибирске
Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода
Вопрос не решённый: власти прокомментировали перенос авиазавода из Новосибирска
«Впарили китайское барахло»: новосибирцам продают безделушки за 229 тысяч рублей
«Район превратился в свалку»: новосибирцы пожаловались на нерегулярный вывоз мусора
Геолокация «потеряшек»: в каких районах Новосибирска чаще всего пропадают дети
Талантливая новосибирская студентка из Якутии прошла в шоу «Голос»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Четырёхколёсную «мразь» продаёт новосибирецРубрика: общество
09.10.2019 17:59
фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Красную «Жигули» в не самом лучшем состоянии пытается продать новосибирец; продавец гарантирует, что автомобиль доедет до пункта приёма металла.
Житель Новосибирска разместил объявление о продаже «Жигулей» на сайте одной из площадок по продаже автомобилей. Постом мужчины поделились подписчики сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Предприимчивый новосибирец очень ярко описал свой старый ВАЗ-2106.
«Едет бодро. Вложений не требует. Можете купить эту мразь и сжечь сразу. По состоянию днища – не провалитесь. Нужен только аккумулятор, прёт как танк. Доедет хоть до металлоприёмника», – пишет мужчина.
Подписчики паблика окрестили новосибирца богом маркетинга. «Жигули» с подписью «боевая классика» вызвали удивление у комментаторов, однако те посчитали, что 35 тысяч рублей – неоправданно высокая цена для автомобиля.
«Максимум 10 тысяч цена этой машине», – пишет подписчик.
Несмотря на не лучшее состояние автомобиля, сибиряк не теряет надежды продать легенду отечественного автопрома.
Напомним, в сентябре Сиб.фм опубликовал топ-5 самых дорогих и необычных автомобилей, продающихся в Новосибирске.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Голодная продавщица стащила мяса на 200 тысяч рублей в Новосибирске
Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода
Вопрос не решённый: власти прокомментировали перенос авиазавода из Новосибирска
«Впарили китайское барахло»: новосибирцам продают безделушки за 229 тысяч рублей
«Район превратился в свалку»: новосибирцы пожаловались на нерегулярный вывоз мусора
Геолокация «потеряшек»: в каких районах Новосибирска чаще всего пропадают дети
Талантливая новосибирская студентка из Якутии прошла в шоу «Голос»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
События выходных: день скорби и шутки ценою в жизнь
Как пережить траур, не забыв про юмор, и дотянуться до зв...
Новости по теме
Популярное