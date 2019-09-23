Четырёхколёсную «мразь» продаёт новосибирец

фото из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»

Красную «Жигули» в не самом лучшем состоянии пытается продать новосибирец; продавец гарантирует, что автомобиль доедет до пункта приёма металла.

Житель Новосибирска разместил объявление о продаже «Жигулей» на сайте одной из площадок по продаже автомобилей. Постом мужчины поделились подписчики сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». Предприимчивый новосибирец очень ярко описал свой старый ВАЗ-2106.

«Едет бодро. Вложений не требует. Можете купить эту мразь и сжечь сразу. По состоянию днища – не провалитесь. Нужен только аккумулятор, прёт как танк. Доедет хоть до металлоприёмника», – пишет мужчина.

Подписчики паблика окрестили новосибирца богом маркетинга. «Жигули» с подписью «боевая классика» вызвали удивление у комментаторов, однако те посчитали, что 35 тысяч рублей – неоправданно высокая цена для автомобиля.

«Максимум 10 тысяч цена этой машине», – пишет подписчик.

Несмотря на не лучшее состояние автомобиля, сибиряк не теряет надежды продать легенду отечественного автопрома.

Напомним, в сентябре Сиб.фм опубликовал топ-5 самых дорогих и необычных автомобилей, продающихся в Новосибирске.