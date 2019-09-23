Чиновник райадминистрации Новосибирска продолжает лечение после конфликта с депутатом

Коллаж Сиб.фм

Сотрудник администрации Первомайского района Новосибирска вот уже более двух недель проходит лечение после стычки с депутатом в здании мэрии; сам народный избранник утверждает, что даже пальцем не трогал чиновника.

Специалист отдела общественных связей и информации Алексей Михайлов находится на лечении. По факту нападения на него ведётся следствие. Об этом в ответ на запрос редакции Сиб.фм сообщили в администрации Первомайского района Новосибирска.

Чиновник, напомним, 23 сентября заявил, что на него прямо в здании мэрии напал депутат Дмитрий Дамаев. По словам Михайлова, народный избранник ударил его в живот, после чего ему потребовалась медицинская помощь с госпитализацией.

Член горсовета тем временем утверждает – чиновника он не трогал даже пальцем, и это можно проверить по камерам видеонаблюдения. Дамаев также обратился в полицию с заявлением о клевете.

Сегодня в разговоре с представителем редакции чиновник первомайской администрации подтвердил, что в настоящее время находится на больничном.

На вопрос о том, есть ли у него информация по расследованию дела о конфликте с народным избранником, Михайлов уточнил, что «движение начнётся по окончании лечения». Дмитрий Дамаев в свою очередь предложил справляться обо всём «у первоисточника».

Напомним, 24 сентября Сиб.фм рассказывал о возможных причинах конфликта представителей новосибирской власти – инцидент могла спровоцировать перепалка Михайлова и Дамаева в соцсети.