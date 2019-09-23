Дешевле почти вдвое: специалисты объяснили обрушение цен на прилавках магазинов Новосибирска

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Дешевле почти вдвое: специалисты объяснили обрушение цен на прилавках магазинов НовосибирскаРубрика: общество
09.10.2019 13:35
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирске на потребительском рынке снизились цены; такие выводы сделали специалисты Новосибирскстата по итогам сентября.
По утверждениям специалистов, в сентябре продовольственные товары стали дешевле на 0,9 %, а непродовольственные – на 0,3 %. Падение цен на многие позиции связано с сезонным фактором – фермерские хозяйства наперегонки поставляют на прилавки овощи и фрукты.
Дешевле на 40 % стал картофель, на 36 % упала в цене морковь, на 35 % – лук, на 23 % – свёкла, на 18 % – капуста.
По падению стоимости товаров это самые значительные показатели. В других группах снижение цен скромнее – в среднем от 2 до 8 %.
Дешевле стали сахар, чай, растительное масло, кетчуп, молоко, макаронные изделия, колбасы из мяса птицы, креветки, мёд, творог и рыба. Параллельно с падением цен на одни группы товаров подорожали другие – огурцы, апельсины и соль.
Снижение цен отмечают продавцы бытовой техники и парфюмерно-косметических товаров – в этом сегменте рынка стоимость предлагаемой продукции стала ниже в среднем на 0,5-6 %.
В сентябре на 16 % дешевле были билеты на поезда дальнего следования, и на 14 % – места в салоне эконом-класса самолёта.
А вот услуги образования подорожали на 5,6 %. Плата за проживание в студенческих общежитиях выросла почти на 10 %, параллельно стоимость аренды жилья поползла вверх, пока прирост цены составил 1,3 %. Также дороже на 9 % стали билеты в театр.
Проанализировав цены, специалисты Новосибирскстата рассказали и о продуктовой корзине.
Отмечается, что в сентябре стоимость минимального набора продуктов для жителей Новосибирска стала ниже на 4,9 %, составив 4239,91 рубля.
На эту сумму, по мнению экспертов, можно приобрести хлеб, крупы и макаронные изделия – 29,7 %, молочные продукты – 21,6 %, мясо и мясопродукты – 18 %, овощи – 12,7 %, рыбу – 5 %, чай, соль и специи – 4 %, яйца – 2,1 %, сахар и кондитерские изделия – 2 %.
Как отмечают специалисты, стоимость продуктовой корзины за год выросла, а продукты стали доступнее.
Напомним, 16 сентября Сиб.фм писал о подорожании с 1 января 2020 года алкоголя в России.
Полина Кузнецова
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