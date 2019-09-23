Девушку с пирсингом ищут почти две недели в Новосибирске

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Девушку с пирсингом ищут почти две недели в НовосибирскеРубрика: общество
09.10.2019 18:51
Фото из личного архива героя публикации
Дарья Хромова перестала выходить на связь 30 сентября; девушка ушла из дома в берцах.
Дарью Хромову 1995 года рождения разыскивают с 30 сентября. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт". Девушка ушла из дома почти две недели назад. С тех пор её местоположение неизвестно.
Последний раз Дарью видели в длинном чёрном пальто ниже колен, штанах чёрного цвета, толстовке и берцах.
Приметы девушки: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые. Нижняя губа проколота в трёх местах.
Напомним, Сиб.фм 9 октября опубликовал статистику, в каких районах Новосибирска чаще всего теряются дети.
Эмиль Фукс
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