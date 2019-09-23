Дом в Ленинском районе эвакуировали из-за вспыхнувшего гироскутера

3 балла
+13
65.1 71.45
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Власти прокомментировали возможный перевод авиазавода из Новосибирска

сегодня 16:18 Общество 0 Коммент.

«Впарили китайское барахло»: новосибирцам продают безделушки за 229 тысяч рублей

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

«Район превратился в свалку»: новосибирцы пожаловались на нерегулярный вывоз мусора

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

Геолокация «потеряшек»: в каких районах Новосибирска чаще всего пропадают дети

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

Нового директора представили коллективу ННИИТО

сегодня 15:06 Общество 0 Коммент.

СибПроФорум-2019 соберёт производственников в Новосибирске

сегодня 14:57 Бизнес 0 Коммент.

Талантливая новосибирская студентка из Якутии прошла в шоу «Голос»

сегодня 14:48 Культура 0 Коммент.

Рыбак привязал себя к лодке и погиб в Бердске

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Дешевле почти вдвое: специалисты объяснили обрушение цен на прилавках магазинов Новосибирска

сегодня 13:35 Общество 0 Коммент.

Чиновник райадминистрации Новосибирска продолжает лечение после конфликта с депутатом

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

ФСИН России возглавил силовик из Новосибирска

сегодня 12:19 Политика 0 Коммент.

Ступени «Протона-М» упадут на территории Горного Алтая

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Волейбольный «Локомотив» разгромил «Технолог-Белогорье»

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Стенка на стенку: две массовые драки устроили новосибирские хоккеисты во время матча

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Собака прокусила голову двухлетней девочке в омском селе

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

«Урсула, Фифа и Зефирка»: зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для спасённой медведицы

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

сегодня 10:06 Общество 0 Коммент.

«У вас ещё холодно?»: сколько домов в Новосибирске осталось без тепла

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске на пешеходном переходе сбили мужчину насмерть

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Дом в Ленинском районе эвакуировали из-за вспыхнувшего гироскутера

Рубрика: проиcшествия

09.10.2019 13:12

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области

Стоявший на зарядке гироскутер стал причиной возгорания в жилом доме; люди эвакуировались до приезда пожарных.

Из-за возгорания в одном из многоэтажных домов в Ленинском районе Новосибирска эвакуировались 20 жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Пожар спровоцировал гироскутер, который стоял в этот момент на зарядке.

Короткое замыкание привело к сильному задымлению и пожару в квартире на пятом этаже девятиэтажки. Прибывшие на место происшествия сотрудники ликвидировали открытое возгорание спустя 15 минут. В результате пожара гироскутер полностью сгорел.

Никто из жильцов не пострадал – две восьмилетние девочки, находящиеся в квартире, эвакуировались самостоятельно.

Напомним, 4 октября двое сотрудников МЧС спасли детей из горящего дома, проходя мимо.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область пожар

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Власти прокомментировали возможный перевод авиазавода из Новосибирска

сегодня 16:18 Общество 0 Коммент.

«Впарили китайское барахло»: новосибирцам продают безделушки за 229 тысяч рублей

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

«Район превратился в свалку»: новосибирцы пожаловались на нерегулярный вывоз мусора

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

Геолокация «потеряшек»: в каких районах Новосибирска чаще всего пропадают дети

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

Нового директора представили коллективу ННИИТО

сегодня 15:06 Общество 0 Коммент.

СибПроФорум-2019 соберёт производственников в Новосибирске

сегодня 14:57 Бизнес 0 Коммент.

Талантливая новосибирская студентка из Якутии прошла в шоу «Голос»

сегодня 14:48 Культура 0 Коммент.

Рыбак привязал себя к лодке и погиб в Бердске

сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Дешевле почти вдвое: специалисты объяснили обрушение цен на прилавках магазинов Новосибирска

сегодня 13:35 Общество 0 Коммент.

Чиновник райадминистрации Новосибирска продолжает лечение после конфликта с депутатом

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

ФСИН России возглавил силовик из Новосибирска

сегодня 12:19 Политика 0 Коммент.

Ступени «Протона-М» упадут на территории Горного Алтая

сегодня 12:11 Общество 0 Коммент.

Волейбольный «Локомотив» разгромил «Технолог-Белогорье»

сегодня 11:41 Общество 0 Коммент.

Стенка на стенку: две массовые драки устроили новосибирские хоккеисты во время матча

сегодня 11:11 Общество 0 Коммент.

Собака прокусила голову двухлетней девочке в омском селе

сегодня 10:58 Хроника 0 Коммент.

«Урсула, Фифа и Зефирка»: зоопарк объявил конкурс на лучшее имя для спасённой медведицы

сегодня 10:37 Общество 0 Коммент.

Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

сегодня 10:06 Общество 0 Коммент.

«У вас ещё холодно?»: сколько домов в Новосибирске осталось без тепла

сегодня 09:52 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске на пешеходном переходе сбили мужчину насмерть

сегодня 08:52 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее
Image
19.06.2019

Автобус дальше не идёт

Почему власти районов Новосибирской области и пер...

Читать далее

Новости по теме

Песня Шуры попала в казахстанские учебники для начальной школы сегодня 16:48 «Впарили китайское барахло»: новосибирцам продают безделушки за 229 тысяч рублей сегодня 16:05 «Район превратился в свалку»: новосибирцы пожаловались на нерегулярный вывоз мусора сегодня 15:53 Геолокация «потеряшек»: в каких районах Новосибирска чаще всего пропадают дети сегодня 15:21 Нового директора представили коллективу ННИИТО сегодня 15:06

Популярное

Image

«Барби уже не та»: дама в розовом рассмешила пассажиров автобуса ...

Image

Самые обсуждаемые версии гибели Натальи Устиновой опроверг частны...

Image

Стало известно место обнаружения тела Натальи Устиновой

Image

Медики заморозили живого младенца

Image

Новосибирские школьники с песней Летова взорвали топ российских с...

Image

Стали известны страшные подробности обнаружения тела Натальи Усти...

Image

Двенадцатикилограммовую щуку поймал рыбак из Новосибирска на Спир...

Image

Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

Image

Частный детектив из Новосибирска прокомментировал гибель Натальи ...

Image

В истории о массовой драке на Хилокском рынке появился авторитет ...

Image

Дали отопление, нашли пропавшую Наталью Устинову: итоги недели Си...

Image

«Месяц не могли найти рядом с местом пропажи»: новосибирцев возму...

Image

Следком прокомментировал сообщения о том, что тело Натальи Устино...