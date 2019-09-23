Дом в Ленинском районе эвакуировали из-за вспыхнувшего гироскутера

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Дом в Ленинском районе эвакуировали из-за вспыхнувшего гироскутераРубрика: проиcшествия
09.10.2019 13:12
Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области
Стоявший на зарядке гироскутер стал причиной возгорания в жилом доме; люди эвакуировались до приезда пожарных.
Из-за возгорания в одном из многоэтажных домов в Ленинском районе Новосибирска эвакуировались 20 жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Пожар спровоцировал гироскутер, который стоял в этот момент на зарядке.
Короткое замыкание привело к сильному задымлению и пожару в квартире на пятом этаже девятиэтажки. Прибывшие на место происшествия сотрудники ликвидировали открытое возгорание спустя 15 минут. В результате пожара гироскутер полностью сгорел.
Никто из жильцов не пострадал – две восьмилетние девочки, находящиеся в квартире, эвакуировались самостоятельно.
Напомним, 4 октября двое сотрудников МЧС спасли детей из горящего дома, проходя мимо.
Эмиль Фукс
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