Дом в Ленинском районе эвакуировали из-за вспыхнувшего гироскутера

Фото с сайта ГУ МЧС по Новосибирской области

Стоявший на зарядке гироскутер стал причиной возгорания в жилом доме; люди эвакуировались до приезда пожарных.

Из-за возгорания в одном из многоэтажных домов в Ленинском районе Новосибирска эвакуировались 20 жителей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области. Пожар спровоцировал гироскутер, который стоял в этот момент на зарядке.

Короткое замыкание привело к сильному задымлению и пожару в квартире на пятом этаже девятиэтажки. Прибывшие на место происшествия сотрудники ликвидировали открытое возгорание спустя 15 минут. В результате пожара гироскутер полностью сгорел.

Никто из жильцов не пострадал – две восьмилетние девочки, находящиеся в квартире, эвакуировались самостоятельно.

Напомним, 4 октября двое сотрудников МЧС спасли детей из горящего дома, проходя мимо.