ФК «Новосибирск» – «Чита»: время начала матча и прогнозы букмекеров

Фото с сайта ФК «Новосибирск»

Читинцы примут на своём поле футбольный «Новосибирск» в матче 13 этапа Олимп-первенства среди команд второго дивизиона; это предпоследний матч «Новосибирска» в текущем году.

Футбольный «Новосибирск» начинает последнюю в этом году серию выездных матчей. Матч «Новосибирска» против «Читы» пройдёт на выезде в 15:00 по Новосибирскому времени 10 октября.

Букмекерские конторы делают ставки на победу хозяев. У читинского клуба коэффициент на победу 2.35 против 3.1 у новосибирцев.

Последний матч против «Читы», который прошёл в Новосибирске 2 октября, выиграли хозяева. Сейчас читинцы остаются главным соперником «Новосибирска» на Востоке. Клубы делят четвёртое и пятое места с равным количеством очков и побед после 10 матчей. Победа в завтрашнем выездном матче позвонит новосибирцам приблизиться к тройке лидеров во главе с «Иртышом».

Напомним, 2 октября «Новосибирск» обыграл на своём поле «Читу».