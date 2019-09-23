ФСИН России возглавил силовик из Новосибирска

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ФСИН России возглавил силовик из НовосибирскаРубрика: политика, общество
09.10.2019 12:19
Фото с официального сайта республики Коми
Указ о назначении нового главы ФСИН подписал президент России; Александр Калашников учился и работал в Новосибирской области.
Бывший глава УФСБ по республике Коми и Красноярскому краю Александр Калашников возглавил ФСИН России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин накануне. До службы в ФСБ Калашников работал в силовых структурах Новосибирской области.
«Президент подписал Указ "О директоре Федеральной службы исполнения наказаний". Согласно документу, руководителем ведомства назначен Александр Калашников», – сообщает официальный сайт Кремля.
Калашников родился в Татарске Новосибирской области. С 1987 до 2010 годы работал в органах государственной безопасности Новосибирской области. Окончил Новосибирское высшее военное командное училище, затем курсы контрразведки КГБ и Академию ФСБ в конце 90-х.
Напомним, в августе сотрудник новосибирского управления ФСИН получил срок за банкеты в колонии и покровительство заключённым.
Эмиль Фукс
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