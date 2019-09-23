Геолокация «потеряшек»: в каких районах Новосибирска чаще всего пропадают дети

фото Pixabay.com, из архива Сиб.фм и поискового отряда «Лиза Алерт»

В 2019 году волонтёры и сотрудники полиции разыскивали 90 детей, из них почти половина вернулась домой самостоятельно; поисковики назвали районы, где несовершеннолетние теряются чаще всего.

Бдительные новосибирцы опознали по ориентировке 14-летнего подростка, которого искали по всему городу сотрудники полиции и волонтёры. 29 сентября около 5 утра он уехал на детском квадроцикле из дома, расположенного на улице Победы в Заельцовском районе, и до вчерашнего дня о местонахождении мальчишки ничего не было известно.

Поисковый отряд «Лиза Алерт» ведёт учёт детей, для поиска которых привлекались волонтёры. На основе этих данных редакция Сиб.фм составила карту районов Новосибирска, где чаще всего теряются дети.

За первые 9 месяцев 2019 года поисковики «Лиза Алерт» искали 112 детей в Новосибирской области.

Из них 90 были оперативно найдены в одном только Новосибирске. Рекордсменом по пропавшим детям стал Ленинский район: там в 2019 году потерялись 17 несовершеннолетних. Следом идут Дзержинский с 10 ушедшими детьми и Первомайский – с восемью. Примечательно, что почти в половине случаев ребёнок сам выходил на связь или возвращался домой.

Почему пропадают дети?

По словам руководителя поискового отряда «Маяк» Павла Злобина, причин для исчезновения детей – множество, однако очень часто подростки просто сбегают из дома.

«Кто-то уходит целенаправленно, а кто-то теряется по невнимательности. Но искать надо всех детей и подростков, вне зависимости от того, по свой воле он ушёл или где-либо потерялся, так как ребёнку может угрожать реальная опасность. Это встреча с асоциальными личностями или всевозможные заброшенные строения, в которых легко получить травму», – отметил Павел Злобин.

Психолог Анна Оверченко в беседе с корреспондентом Сиб.фм рассказала, почему дети решаются на побег из дома:

«Часто причиной становится искажённое представление о самостоятельности. В подростковом возрасте люди хотят свободы и независимости. По их мнению, побег из дома – это первый шаг к взрослой жизни. Иногда такое случается из-за большого давления в семье: когда родители требуют, чтобы их ребёнок получал только пятёрки в школе, успевал на всех кружках. Детям может показаться, что побег поможет сбросить эту ношу с плеч», – сказала специалист.

Чем заканчиваются поиски?

12-летний мальчик пропал 1 октября в Новосибирске. Ребёнок утром отправился в школу, однако так до неё и не дошёл. Спустя сутки его случайно нашёл сотрудник уголовного розыска на улице в Ленинском районе. Как рассказывают очевидцы, мальчик подрабатывал мойщиком машин на автомойке. Источник, знакомый с ситуацией, рассказал Сиб.фм, что ребёнок сбегает из дома не в первый раз.

О великой силе ориентировки, распространяемой в социальных сетях, говорит другой случай: в июле этого года сотрудники полиции Новосибирска объявили в розыск подростка с голубыми глазами. Пропавший 15-летний мальчик увидел сообщение о своём исчезновении в интернете и сам вернулся домой. Как оказалось, он даже не знал, что его ищут правоохранительные органы.

Однако самый невероятный случай спасения потерявшегося ребёнка случился в Омской области: трёхлетнего Колю Бархатова в болотистой местности двое суток искала тысяча человек. Были привлечены сотрудники полиции, МЧС, поисковые отряды «Лиза Алерт», омские, новосибирские и московские волонтёры и даже вертолёт.

«Таня Филиппова прилетела из Москвы, чтобы помочь в поисках. Она – мать троих детей, поэтому быстро сообразила, что звать ребёнка нужно не по имени. Таня начала кричать: "Сына, сыночек, ты где?". И Коля откликнулся. Его обнаружили в 800 метрах от того места, где он исчез. Мальчик стоял в воде, но не плакал. Ребёнок – герой. Он двое суток пробыл в лесу, где люди мёрзли в тёплой одежде. Сейчас Коля находится в больнице, рядом с ним мама», – сообщила тогда участвовавшая в поисках Юлия Чернова.

Но далеко не все истории заканчиваются благополучно. В Омской области 19 августа бабушка обратилась в полицию с просьбой найти её внука. Его нашли, но, к сожалению, было слишком поздно: мальчик погиб. По словам сотрудников полиции, 10-летний ребёнок ушёл с дачи в посёлке Фадино и отправился на речку. Как установили правоохранители, мальчик утонул.

Что делать, если потерялся ребёнок?

Несколько простых советов от волонтёров и ГУ МВД родителям, которые помогут как можно скорее отыскать ребёнка, если он вдруг заблудится:

При выборе одежды для детей отдавайте предпочтение ярким цветам: жёлтому или красному. В тёмное время суток гораздо проще заметить яркое пятно, нежели куртку чёрного или серого цвета.

Также, если вы отпускаете своё чадо на прогулку, положите ему в карман вашу визитку, с помощью которой с вами можно будет оперативно связаться. Желательно карточку заламинировать, чтобы она не истрепалась со временем.

Если случится такое, что ваши дети на протяжении долгого времени не отвечают на звонки или не появляются дома, незамедлительно сообщите об этом в полицию. Для того чтобы правоохранителям было легче организовать поиски, подготовьте несколько фотографий ребёнка, сделанных недавно. Сообщите сотрудникам, во что он был одет перед уходом, в какие места любит ходить и другую полезную информацию, которая может помочь поисковикам.

Чтобы предотвратить трагические случаи, регулярно общайтесь со своими детьми о том, как они должны себя вести, если вдруг потеряются. Они ни в коем случаи не должны беседовать с незнакомцами и тем более что-либо брать у них.

Напомним, в конце сентября восьмилетний мальчик пропал в Красноярске.