Голодная продавщица стащила мяса на 200 тысяч рублей в Новосибирске

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Голодная продавщица стащила мяса на 200 тысяч рублей в НовосибирскеРубрика: общество
09.10.2019 19:50
Фото с сайта pixabay.com
Продавец из Пашино решила прихватить с работы почти мешок мяса; женщина возместила ущерб и избежала уголовного наказания.
Бывшая продавщица из Пашино решила запастись мясом на зиму и похитила более 60 килограмм мясных продуктов с рабочего места. Сегодня, 9 октября в прокуратуре Калининского района рассказали о прекращении уголовного дела по хищению мяса в крупном размере.
Инцидент произошёл 31 июля 2019 года в одном из магазинов фермерских продуктов в Пашино. 40-летняя уроженка села Нагорное решила устроиться продавцом в мясной магазин – на словах она договорилась с работодателем о зарплате около тысячи рублей за смену, за счёт процента от продаж, и проработала два дня.
На третий день продавщицу взяла обида – продажи не шли, а владелец магазина не разрешал ей брать мясо в счёт зарплаты. Тогда женщина попросила сожителя забрать её с работы и вынесла более 60 килограмм различных видов мяса, пельменей, сливочного масла.
Хозяин магазина обнаружил пропажу и позвонил в полицию, следователь насчитал ущерб более, чем в 200 тысяч рублей.
«Женщина написала явку с повинной и возместила ущерб в полном объёме, суд прекратил уголовное дело за примирением сторон», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.
Напомним, 6 октября тысячи новосибирцев «проели» свои выходные на фестивале модной еды.
Никита Манько
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