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Голодная продавщица стащила мяса на 200 тысяч рублей в Новосибирске

Рубрика: общество

09.10.2019 19:50

Фото с сайта pixabay.com

Продавец из Пашино решила прихватить с работы почти мешок мяса; женщина возместила ущерб и избежала уголовного наказания. 

Бывшая продавщица из Пашино решила запастись мясом на зиму и похитила более 60 килограмм мясных продуктов с рабочего места. Сегодня, 9 октября в прокуратуре Калининского района рассказали о прекращении уголовного дела по хищению мяса в крупном размере.

Инцидент произошёл 31 июля 2019 года в одном из магазинов фермерских продуктов в Пашино. 40-летняя уроженка села Нагорное решила устроиться продавцом в мясной магазин – на словах она договорилась с работодателем о зарплате около тысячи рублей за смену, за счёт процента от продаж, и проработала два дня. 

На третий день продавщицу взяла обида – продажи не шли, а владелец магазина не разрешал ей брать мясо в счёт зарплаты. Тогда женщина попросила сожителя забрать её с работы и вынесла более 60 килограмм различных видов мяса, пельменей, сливочного масла.

Хозяин магазина обнаружил пропажу и позвонил в полицию, следователь насчитал ущерб более, чем в 200 тысяч рублей. 

«Женщина написала явку с повинной и возместила ущерб в полном объёме, суд прекратил уголовное дело за примирением сторон», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Напомним, 6 октября тысячи новосибирцев «проели» свои выходные на фестивале модной еды.

Никита Манько

Теги: еда торговля суд

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Голодная продавщица стащила мяса на 200 тысяч рублей в Новосибирске

сегодня 19:50 Общество 0 Коммент.

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сегодня 18:51 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:06 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:35 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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