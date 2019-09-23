Голодная продавщица стащила мяса на 200 тысяч рублей в Новосибирске

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Продавец из Пашино решила прихватить с работы почти мешок мяса; женщина возместила ущерб и избежала уголовного наказания.

Бывшая продавщица из Пашино решила запастись мясом на зиму и похитила более 60 килограмм мясных продуктов с рабочего места. Сегодня, 9 октября в прокуратуре Калининского района рассказали о прекращении уголовного дела по хищению мяса в крупном размере.

Инцидент произошёл 31 июля 2019 года в одном из магазинов фермерских продуктов в Пашино. 40-летняя уроженка села Нагорное решила устроиться продавцом в мясной магазин – на словах она договорилась с работодателем о зарплате около тысячи рублей за смену, за счёт процента от продаж, и проработала два дня.

На третий день продавщицу взяла обида – продажи не шли, а владелец магазина не разрешал ей брать мясо в счёт зарплаты. Тогда женщина попросила сожителя забрать её с работы и вынесла более 60 килограмм различных видов мяса, пельменей, сливочного масла.

Хозяин магазина обнаружил пропажу и позвонил в полицию, следователь насчитал ущерб более, чем в 200 тысяч рублей.

«Женщина написала явку с повинной и возместила ущерб в полном объёме, суд прекратил уголовное дело за примирением сторон», – сообщила Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

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