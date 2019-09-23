Хищник с острова Мадагаскар поселился в Новосибирске

Фото Е. Черненко из официальной группы Новосибирского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте»

В Новосибирском зоопарке имени Ростислава Шило появились новые животные; среди обитателей вольеров теперь есть самый крупный хищник острова Мадагаскар – фосса.

Сообщение о пополнении появилось в группе Новосибирского зоопарка в социальной сети «Вконтакте». Новые обитатели прибыли по обмену в столицу Сибири в рамках международных программ по сохранению редких видов.

Из Великобритании в Новосибирск доставили самку фоссы – хищника, который относится к семейству мадагаскарских виверр.

Фосса внешне похожа на кошку и, по замечаниям специалистов, очень уязвима. Для нового жильца создали хорошие условия – тёплый вольер на втором этаже павильона «Тропический мир».

Также из Великобритании прибыли две ржаво-рыжих кошки. Это самые маленькие дикие кошки Азии, вес которых не превышает 1,6 килограмма. В зоопарках России их никогда не было.

«Мы тщательно готовились к их получению. Они довольно сложны в содержании, пугливы. Но зоопарк постарался создать для них все условия. У посетителей уже есть возможность посмотреть на грациозных маленьких хищников, их разместили в павильоне "Ночной мир"», – говорит директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Сегодня в Новосибирском зоопарке одна из самых больших коллекций кошачьих – 31 вид и подвид. Сотрудники продолжают вести переговоры о пополнении «кошачьей семьи» с коллегами из-за рубежа.

Также в зоопарке появились две самки мунтжаков – небольших оленей, живущих в Азии. Их доставили из Каунасского зоопарка (Литва). Из зоопарка словацкого города Бойнице приехала и самка желтощёкого гиббона. Самец был получен ранее из зоопарка Йиглава. Теперь сформирована пара. Ещё из поступлений стоить отметить тупайю. Пара этих животных также приехала в Новосибирск из города Йиглава (Чехия).

Напомним, 9 октября Сиб.фм писал о конкурсе на лучшее имя для спасённой медведицы.