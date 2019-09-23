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«Хоккей, футбол и house» – европеец снял клип о Новосибирске

Рубрика: культура

09.10.2019 20:20

Скриншот с канала YouTube

Жители левого берега сводили иностранца на футбол, хоккей и в пивной ресторан; путешественник выразил впечатления в душевной песне.

Гражданин Швеции представил двое суток в Новосибирске как клип на песню австралийского коллектива электронной музыки Set Mo. Сегодня, 9 октября клип в жанре road trip появился на YouTube-канале denis denis.   

Автор блога провёл в Новосибирске два дня – с 6 по 8 октября ему оказали радушный приём. Семейная пара с отдалённого жилмассива на левом берегу была очень открыта иностранцу – новосибирцы встретили его на авто и разместили дома.

«Оставался у Ксении, затем поехал на хоккей с Владимиром, ХК «Сибирь» победила «Динамо-Москва» со счётом 1:0. Встретил Андрея, покатались на колесе обозрения, затем пошли на футбол – отлично провели время», – написал путешественник Дэнис.

Европейцу также понравилась подсветка здания кинотеатра «Победа», Михайловская набережная, ресторан «Пиво factory». Блог шведа посвящён путешествиям – под каждый город он подбирает песню, соответственно впечатлениям. Для Новосибирска был выбран трек австралийских музыкантов Set Mo – I belong here, рождающий душевную теплоту.

Напомним, «Всю застройку напечатали по факсу» – в сентябре школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска.

Никита Манько

Теги: музыка путешествия видео иностранцы

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Голодная продавщица стащила мяса на 200 тысяч рублей в Новосибирске

сегодня 19:50 Общество 0 Коммент.

Девушку с пирсингом ищут почти две недели в Новосибирске

сегодня 18:51 Общество 0 Коммент.

Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода

сегодня 18:08 Общество 0 Коммент.

Четырёхколёсную «мразь» продаёт новосибирец

сегодня 17:59 Общество 0 Коммент.

Хищник с острова Мадагаскар поселился в Новосибирске

сегодня 17:56 Общество 0 Коммент.

Новый детский сад откроется в рамках нацпроекта в Новосибирске

сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

После перестрелки на Хилокском рынке депортируют 11 мигрантов

сегодня 17:29 Общество 0 Коммент.

К высокоскоростному интернету в Новосибирской области подключат 400 социально значимых объектов

сегодня 17:23 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:15 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:18 Общество 0 Коммент.

«Впарили китайское барахло»: новосибирцам продают безделушки за 229 тысяч рублей

сегодня 16:05 Общество 0 Коммент.

«Район превратился в свалку»: новосибирцы пожаловались на нерегулярный вывоз мусора

сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

Геолокация «потеряшек»: в каких районах Новосибирска чаще всего пропадают дети

сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

Нового директора представили коллективу ННИИТО

сегодня 15:06 Общество 0 Коммент.

СибПроФорум-2019 соберёт производственников в Новосибирске

сегодня 14:57 Бизнес 0 Коммент.

Талантливая новосибирская студентка из Якутии прошла в шоу «Голос»

сегодня 14:48 Культура 0 Коммент.

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сегодня 14:05 Хроника 0 Коммент.

Дешевле почти вдвое: специалисты объяснили обрушение цен на прилавках магазинов Новосибирска

сегодня 13:35 Общество 0 Коммент.

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Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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