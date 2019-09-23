«Хоккей, футбол и house» – европеец снял клип о Новосибирске

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«Хоккей, футбол и house» – европеец снял клип о НовосибирскеРубрика: культура
09.10.2019 20:20
Скриншот с канала YouTube
Жители левого берега сводили иностранца на футбол, хоккей и в пивной ресторан; путешественник выразил впечатления в душевной песне.
Гражданин Швеции представил двое суток в Новосибирске как клип на песню австралийского коллектива электронной музыки Set Mo. Сегодня, 9 октября клип в жанре road trip появился на YouTube-канале denis denis.
Автор блога провёл в Новосибирске два дня – с 6 по 8 октября ему оказали радушный приём. Семейная пара с отдалённого жилмассива на левом берегу была очень открыта иностранцу – новосибирцы встретили его на авто и разместили дома.
«Оставался у Ксении, затем поехал на хоккей с Владимиром, ХК «Сибирь» победила «Динамо-Москва» со счётом 1:0. Встретил Андрея, покатались на колесе обозрения, затем пошли на футбол – отлично провели время», – написал путешественник Дэнис.
Европейцу также понравилась подсветка здания кинотеатра «Победа», Михайловская набережная, ресторан «Пиво factory». Блог шведа посвящён путешествиям – под каждый город он подбирает песню, соответственно впечатлениям. Для Новосибирска был выбран трек австралийских музыкантов Set Mo – I belong here, рождающий душевную теплоту.
Напомним, «Всю застройку напечатали по факсу» – в сентябре школьник сочинил рэп по геокартам Новосибирска.
Никита Манько
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