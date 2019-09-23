К высокоскоростному интернету в Новосибирской области подключат 400 социально значимых объектов

Фото правительства Новосибирской области

В число приоритетных задач национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» входит и обеспечение высокоскоростным интернетом социально значимых объектов; до конца года в Новосибирской области подключат 400 таких организаций.

В среду, 9 октября, о том, как реализуется программа «Цифровая экономика» на территории Новосибирской области, рассказал министр цифрового развития и связи региона Анатолий Дюбанов.

По его словам, на территории региона ведётся работа по реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Всего до конца 2021 года будут подключены 1535 социально значимых объектов, расположенных в населённых пунктах Новосибирской области, в которых проживает до 100 жителей. Среди них – фельдшерско-акушерские пункты и школы, пожарные части. До конца декабря этого года будет подключено 400 таких организаций. На их подключение будет направлено 1,378 миллиарда рублей.

В программе «Цифровая экономика» одним из ключевых направления является проект «Кадры для цифровой экономики». Как отметил Анатолий Дюбанов, сейчас по направлению IT-специализации в новосибирских образовательных учреждениях обучаются около 2000 человек. Однако для качественного решения поставленных задач эту цифру необходимо увеличить в 2,5 раза. С образовательными организациями проводится активная работа для решения этого вопроса.

«Новосибирская область занимает лидирующие позиции в стране по уровню развития информатизации, мы регулярно становимся победителями на всероссийских IT-конкурсах. Всё это говорит о правильно выбранном векторе цифрового развития нашего региона. Вместе с тем перед нами стоят масштабные и амбициозные проекты, требующие как современной инфраструктуры, так и высококвалифицированных специалистов в различных IT-областях. Именно на этих задачах сфокусирована значительная часть работы в рамках национальной программы», – подчеркнул министр.

Он сообщил, что информационные технологии введены во все ключевые сферы: здравоохранение, образование и социальную поддержку, госуправление, строительство и транспорт, промышленность и сельское хозяйство и другие. Повышенное внимание уделяется развитию инфраструктуры, в том числе обеспечению доступности высокоскоростного интернета и качественной сотовой связи.

Как заметил Анатолий Дюбанов, Новосибирская область занимает первое место в России по числу абонентов фиксированного широкополосного доступа в интернет. До конца 2019 года в регионе должен завершиться масштабный проект по устранению цифрового неравенства. Все населённые пункты области, в которых проживают от 250 до 500 человек, будут обеспечены доступом в интернет.

Министр также рассказал о реализации регионального проекта «Цифровое государственное управление», а также о сервисах и планах развития МФЦ. В Новосибирской области развиваются суперсервисы – комплексные государственные услуги. В ближайших планах министерства – обратить особое внимание на развитие технологий умных городов. Среди задач – продолжение работы по повышению безопасности и доступности IT-решений для новосибирцев, дальнейшая интеграция информационных технологий в наиболее актуальные и востребованные для жителей региона направления.

Напомним, 4 октября Андрей Травников подписал соглашение о развитии цифровых технологий.