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Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске перенесён

Рубрика: общество

09.10.2019 08:28

Фото из архива Сиб.фм

Торги по строительству станции метро «Спортивная» Ленинской линии перенесены; приём заявок продлён до 18 октября.

На 10 дней продлён приём заявок на участие в конкурсе на строительство новой станции новосибирского метрополитена. По данным сайта zakupki.gov.ru, заявки можно подать до 10:00 18 октября. При этом первые части будут рассмотрены в этот же день, в 17:00.

Участники могут подать окончательные предложения не позднее 22 октября. Рассмотрение и оценка вторых частей заявок состоится 23 октября в 18:00.

Как ранее сообщал Сиб.фм, на строительство станции «Спортивная» будет выделено более 2,6 миллиона рублей. Она должна быть построена за два года. Для пассажиров станцию должны открыть в 2022 году. 

Напомним, 20 августа стало известно, что проект строительства станции метро «Спортивная» прошёл госэкспертизу

 

Анатолий Якимов

Теги: Чемпионат мира 2023 Новосибирский метрополитен Новосибирск

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В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

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