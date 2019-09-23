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Корейские внедорожники за 3 миллиона купит новосибирский Фонд социального страхования

Рубрика: экономика, общество

09.10.2019 19:25

Фото с сайта suvcar.ru

Информация появилась сегодня на сайте госзакупок; по параметрам идеально подходит кроссовер Hyundai Creta.

Новосибирское отделение Фонда социального страхования планирует купить три внедорожника. Соответствующую информацию учреждение разместило на сайте госзакупок 9 октября. Исходя из технических требований, фонду понадобились кроссоверы Hyundai Creta.

Общая сумма закупки – 3 миллиона рублей. Автомобиль должен быть новым, без пробега, а также выпущен не раньше 2019 года. Желаемая длина кузова – 4270 см, ширина 1780, а колёсная база – 2590 см.

Сиб.фм удалось выяснить, какой автомобиль подходит по заявленным техническим характеристикам. Идеально совпал по всем описанным параметрам корейский кроссовер Hyundai Creta. Начальная цена автомобиля – от 957 тысяч рублей. Всего Фонду социального страхования нужны три машины. Важное условие – наличие подогрева сидений для работы в условиях крайнего Севера.

Подача заявок началось сегодня, 9 октября. Срок окончания приёма заявок на закупку – 18 октября. 

Напомним, в конце сентября Министерство труда Новосибирской области подало заявку на покупку автомобиля за 1,7 миллиона рублей.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область госзакупки

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сегодня 15:53 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:06 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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