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Лайфхак дня: что делать, если потерялся ребёнок

Рубрика: общество

09.10.2019 06:44

Фото с сайта МВД России по Ставропольскому краю

От несчастного случая никто не застрахован; советы дня от Сиб.фм помогут сохранить нервы и спокойствие, а возможно, даже спасут жизнь.

Маленькие дети создают гораздо меньше проблем, нежели подростки. Однако и те, и другие могут внезапно потеряться. Какие действия нужно предпринимать, чтобы найти ребёнка как можно быстрее.

Во-первых, покупайте детям яркую одежду. Хоть она и сильнее пачкается, в лесу или в высокой траве заметить яркое пятно легче, чем серое иди чёрное. Маленьким детям лучше всего в карман положить вашу визитку. Будет лучше, если она будет заламинирована.

Во-вторых, как только вы заметили, что ваш ребёнок пропал или в течение длительного времени не отвечает на телефонные звонки, сразу же обращайтесь в полицию. При себе желательно иметь несколько фото ребёнка, сделанных незадолго до пропажи, а также документы, удостоверяющие вашу личность.

В-третьих, постоянно проводите с детьми беседы, как они должен поступать, если вдруг потеряются на улице, метро, магазине. Объясните ребёнку, что ни в коем случае нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и тем более брать что-либо у них.

И, наконец, если вы обнаружили пропажу ребёнка, не паникуйте. Соберитесь с мыслями, вспомните, во что он одет, где он находился накануне исчезновения.

Напомним, 8 октября Сиб.фм рассказал, как сэкономить на авиабилетах. 

Анатолий Якимов

Теги: полиция Лайфхак ребёнок пропал

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сегодня 08:28 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:08 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:01 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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