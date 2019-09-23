Лайфхак дня: что делать, если потерялся ребёнок

Лента новостейПредложить новость
Стенка на стенку: две массовые драки устроили новосибирские хоккеисты во время матча
«У вас ещё холодно?»: сколько домов в Новосибирске осталось без тепла
Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске перенесён
Забракованный: новосибирец вызвал спасателей, чтобы снять кольцо с пальца
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Лайфхак дня: что делать, если потерялся ребёнокРубрика: общество
09.10.2019 06:44
Фото с сайта МВД России по Ставропольскому краю
От несчастного случая никто не застрахован; советы дня от Сиб.фм помогут сохранить нервы и спокойствие, а возможно, даже спасут жизнь.
Маленькие дети создают гораздо меньше проблем, нежели подростки. Однако и те, и другие могут внезапно потеряться. Какие действия нужно предпринимать, чтобы найти ребёнка как можно быстрее.
Во-первых, покупайте детям яркую одежду. Хоть она и сильнее пачкается, в лесу или в высокой траве заметить яркое пятно легче, чем серое иди чёрное. Маленьким детям лучше всего в карман положить вашу визитку. Будет лучше, если она будет заламинирована.
Во-вторых, как только вы заметили, что ваш ребёнок пропал или в течение длительного времени не отвечает на телефонные звонки, сразу же обращайтесь в полицию. При себе желательно иметь несколько фото ребёнка, сделанных незадолго до пропажи, а также документы, удостоверяющие вашу личность.
В-третьих, постоянно проводите с детьми беседы, как они должен поступать, если вдруг потеряются на улице, метро, магазине. Объясните ребёнку, что ни в коем случае нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и тем более брать что-либо у них.
И, наконец, если вы обнаружили пропажу ребёнка, не паникуйте. Соберитесь с мыслями, вспомните, во что он одет, где он находился накануне исчезновения.
Напомним, 8 октября Сиб.фм рассказал, как сэкономить на авиабилетах.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Стенка на стенку: две массовые драки устроили новосибирские хоккеисты во время матча
«У вас ещё холодно?»: сколько домов в Новосибирске осталось без тепла
Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске перенесён
Забракованный: новосибирец вызвал спасателей, чтобы снять кольцо с пальца
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Взятки гладки
Как работает правоохранительная система России на конкретном прим...
На кого ты нас
Десять человек, способных заменить покинувшего Новосибирск Артёма...
Отдадим номера
Кто заинтересован в том, чтобы в городе продолжали красть автом...
Новости по теме
Популярное