Лайфхак дня: что делать, если потерялся ребёнок

Фото с сайта МВД России по Ставропольскому краю

От несчастного случая никто не застрахован; советы дня от Сиб.фм помогут сохранить нервы и спокойствие, а возможно, даже спасут жизнь.

Маленькие дети создают гораздо меньше проблем, нежели подростки. Однако и те, и другие могут внезапно потеряться. Какие действия нужно предпринимать, чтобы найти ребёнка как можно быстрее.

Во-первых, покупайте детям яркую одежду. Хоть она и сильнее пачкается, в лесу или в высокой траве заметить яркое пятно легче, чем серое иди чёрное. Маленьким детям лучше всего в карман положить вашу визитку. Будет лучше, если она будет заламинирована.

Во-вторых, как только вы заметили, что ваш ребёнок пропал или в течение длительного времени не отвечает на телефонные звонки, сразу же обращайтесь в полицию. При себе желательно иметь несколько фото ребёнка, сделанных незадолго до пропажи, а также документы, удостоверяющие вашу личность.

В-третьих, постоянно проводите с детьми беседы, как они должен поступать, если вдруг потеряются на улице, метро, магазине. Объясните ребёнку, что ни в коем случае нельзя разговаривать с незнакомыми людьми и тем более брать что-либо у них.

И, наконец, если вы обнаружили пропажу ребёнка, не паникуйте. Соберитесь с мыслями, вспомните, во что он одет, где он находился накануне исчезновения.

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