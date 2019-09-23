Лайфхак дня: как полюбить готовить рыбу

Лента новостейПредложить новость
Топ-5 квартир-малюток: что можно купить в Новосибирске, если нет даже миллиона рублей
Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода
Геолокация «потеряшек»: в каких районах Новосибирска чаще всего пропадают дети
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Лайфхак дня: как полюбить готовить рыбуРубрика: общество
10.10.2019 06:44
ФОТО PIXABAY.COM
Четверг — рыбный день, это значит, что на ужин можно и нужно приготовить рыбу; но как быть тем, кто не любит отмывать кухонный гарнитур от чешуи и проветривать помещение от специфического запаха.
Говорят, рыбу не любят только те, кто не умеет её готовить. И это далеко не бесполезный навык: в морепродуктах — море полезных витаминов и микроэлементов, так что диетологи советуют подружиться с хлоднокровной пищей. Начать можно прямо в четверг — это лучший день для проверки своих кулинарных способностей и применения наших полезных лайфхаков.
Как почистить?
Чтобы быстро почистить рыбу без вреда для кухонного гарнитура, продукт лучше поместить в пакет и все манипуляции проводить прямо в нём. Как вариант — рыбу можно погрузить в наполненную водой раковину, тогда чешуя не будет разлетаться.
Если не удаётся убрать чешую ножом, поможет тёрка, её крупноячеистая сторона.
С острыми и колючими плавниками можно разделаться с помощью плоскогубцев. Опытные кулинары советуют сделать надрез с обеих сторон плавника, затем жестко захватить и выдернуть его.
Ещё одна «находка» — во время разделки рыбы её голову можно обернуть бумажным полотенцем, а хвост пригвоздить шилом к деревянной доске — тогда «ужин» не выскользнет.
Как победить запах?
Избавить сковороду от рыбного запаха поможет обычный кофе. Достаточно прокалить на ней несколько цельных зёрен или ложку молотого.
Три-четыре ложечки уксуса, добавленные в воду, помогут «вытравить» рыбный дух из кастрюли.
Ну, а избавить воздух на кухне от специфического запаха можно с помощью апельсина. Сам фрукт лучше съесть, а вот корочки — поджарить на сковороде. Цитрусовый аромат сильнее рыбного.
Напомним, 9 октября Сиб.фм рассказывал, как правильно действовать, если потерялся ребёнок.
Мария Машанова
Комментарии
Лента новостей
Топ-5 квартир-малюток: что можно купить в Новосибирске, если нет даже миллиона рублей
Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода
Геолокация «потеряшек»: в каких районах Новосибирска чаще всего пропадают дети
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное