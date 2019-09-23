Лайфхак дня: как полюбить готовить рыбу

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Четверг — рыбный день, это значит, что на ужин можно и нужно приготовить рыбу; но как быть тем, кто не любит отмывать кухонный гарнитур от чешуи и проветривать помещение от специфического запаха.

Говорят, рыбу не любят только те, кто не умеет её готовить. И это далеко не бесполезный навык: в морепродуктах — море полезных витаминов и микроэлементов, так что диетологи советуют подружиться с хлоднокровной пищей. Начать можно прямо в четверг — это лучший день для проверки своих кулинарных способностей и применения наших полезных лайфхаков.

Как почистить?

Чтобы быстро почистить рыбу без вреда для кухонного гарнитура, продукт лучше поместить в пакет и все манипуляции проводить прямо в нём. Как вариант — рыбу можно погрузить в наполненную водой раковину, тогда чешуя не будет разлетаться.

Если не удаётся убрать чешую ножом, поможет тёрка, её крупноячеистая сторона.

С острыми и колючими плавниками можно разделаться с помощью плоскогубцев. Опытные кулинары советуют сделать надрез с обеих сторон плавника, затем жестко захватить и выдернуть его.

Ещё одна «находка» — во время разделки рыбы её голову можно обернуть бумажным полотенцем, а хвост пригвоздить шилом к деревянной доске — тогда «ужин» не выскользнет.

Как победить запах?

Избавить сковороду от рыбного запаха поможет обычный кофе. Достаточно прокалить на ней несколько цельных зёрен или ложку молотого.

Три-четыре ложечки уксуса, добавленные в воду, помогут «вытравить» рыбный дух из кастрюли.

Ну, а избавить воздух на кухне от специфического запаха можно с помощью апельсина. Сам фрукт лучше съесть, а вот корочки — поджарить на сковороде. Цитрусовый аромат сильнее рыбного.

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