Модели старше 50 лет впервые выйдут на подиум в Новосибирске

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Модели старше 50 лет впервые выйдут на подиум в НовосибирскеРубрика: общество
09.10.2019 16:59
Фото с сайта wellery.ru
В Новосибирске пройдёт модный показ; звёздами в нём станут женщины «серебряного возраста».
Грация, мудрость, опыт и чувство стиля – эти качества объединяют участниц конкурса «Серебряный подиум», который пройдёт 11 октября в городском центре истории Новосибирской книги имени Н .П. Литвинова в 12:00. Об этом рассказали в пресс-службе министерства труда и соцразвития Новосибирской области
Мероприятие, инициированное общественной организацией «Пенсионеры онлайн», пройдёт впервые. Участие в нём примут женщины от 55 до 65 лет.
«Будет праздничное дефиле. Уже были репетиции, на которые женщины приходили с удовольствием. Они очень серьёзно готовятся и работают над программой», – рассказала о предстоящем событии заведующая городским центром истории Новосибирской книги Екатерина Полещук.
Как рассказали организаторы, 12 моделей примут участие в трёх дефиле. Женщины продемонстрируют одежду времен «стиляг», русский народный и современный стиль. В перерывах между выходами гостей конкурса порадуют творческие коллективы города. Поддержать моделей придут и школьники – воспитанники лицея № 10.
Мероприятие пройдёт в рамках декады пожилых людей. Для всех желающих поддержать конкурсанток вход свободный. Узнать подробнее о мероприятии можно по телефону: (383) 231-10-68.
Напомним, 20 сентября Сиб.фм писал о женщине, создающей инсталляции из брошенных игрушек.
Полина Кузнецова
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