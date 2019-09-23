«На неё страшно смотреть»: очевидцы рассказали о Заворотнюк после выписки

Лента новостейПредложить новость
Власти прокомментировали возможный перевод авиазавода из Новосибирска
«Впарили китайское барахло»: новосибирцам продают безделушки за 229 тысяч рублей
«Район превратился в свалку»: новосибирцы пожаловались на нерегулярный вывоз мусора
Геолокация «потеряшек»: в каких районах Новосибирска чаще всего пропадают дети
Талантливая новосибирская студентка из Якутии прошла в шоу «Голос»
Чиновник райадминистрации Новосибирска продолжает лечение после конфликта с депутатом
Стенка на стенку: две массовые драки устроили новосибирские хоккеисты во время матча
«У вас ещё холодно?»: сколько домов в Новосибирске осталось без тепла
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
«На неё страшно смотреть»: очевидцы рассказали о Заворотнюк после выпискиРубрика: общество
09.10.2019 12:45
Фото из Instagram Анастасии Заворотнюк
Звезду сериала «Моя прекрасная няня» выписали из больницы; очевидцы сообщают, что её вид сильно изменился.
Вид выписанной из клиники Анастасии Заворотнюк вызвал удивление у очевидцев. Об этом сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash. Люди, заметившие момент выписки, говорят, что актрису невозможно узнать.
«Ее везли на каталке, голова в косынке, огромные тёмные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа. Просто страшно смотреть на неё», – передает слова людей «Дни.ру».
Журналисты предположили, что такая реакция организма вполне вписывается в рамки заболевания актрисы. Известно, что Заворотнюк диагностировали глиобластому – злокачественную опухоль мозга. Вполне вероятно, что женщина могла опухнуть от избытка лекарств и капельниц.
Напомним, 7 октября министерство здравоохранения Новосибирской области рассказало Сиб.фм, что в 2019 году глиобластому обнаружили у 143 новосибирцев.
Эмиль Фукс
Комментарии
Лента новостей
Власти прокомментировали возможный перевод авиазавода из Новосибирска
«Впарили китайское барахло»: новосибирцам продают безделушки за 229 тысяч рублей
«Район превратился в свалку»: новосибирцы пожаловались на нерегулярный вывоз мусора
Геолокация «потеряшек»: в каких районах Новосибирска чаще всего пропадают дети
Талантливая новосибирская студентка из Якутии прошла в шоу «Голос»
Чиновник райадминистрации Новосибирска продолжает лечение после конфликта с депутатом
Стенка на стенку: две массовые драки устроили новосибирские хоккеисты во время матча
«У вас ещё холодно?»: сколько домов в Новосибирске осталось без тепла
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное