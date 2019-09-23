«На неё страшно смотреть»: очевидцы рассказали о Заворотнюк после выписки

Фото из Instagram Анастасии Заворотнюк

Звезду сериала «Моя прекрасная няня» выписали из больницы; очевидцы сообщают, что её вид сильно изменился.

Вид выписанной из клиники Анастасии Заворотнюк вызвал удивление у очевидцев. Об этом сообщает портал «Дни.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash. Люди, заметившие момент выписки, говорят, что актрису невозможно узнать.

«Ее везли на каталке, голова в косынке, огромные тёмные очки на глазах, но мы рассмотрели, что она сильно располнела, от былой красоты не осталось и следа. Просто страшно смотреть на неё», – передает слова людей «Дни.ру».

Журналисты предположили, что такая реакция организма вполне вписывается в рамки заболевания актрисы. Известно, что Заворотнюк диагностировали глиобластому – злокачественную опухоль мозга. Вполне вероятно, что женщина могла опухнуть от избытка лекарств и капельниц.

Напомним, 7 октября министерство здравоохранения Новосибирской области рассказало Сиб.фм, что в 2019 году глиобластому обнаружили у 143 новосибирцев.