Нового директора представили коллективу ННИИТО

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В Новосибирском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии – новый директор; у него уже прошла встреча с губернатором региона и коллективом учреждения.

Во время рабочей встречи руководящего состава ННИИТО с заместителем министра здравоохранения России Сергеем Краевым и губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым руководству региона и коллективу представили нового исполняющего обязанности директора – Андрея Корыткина. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Андрей Александрович Корыткин – кандидат медицинских наук, врач-травматолог-ортопед высшей категории. С 2004 года работал травматологом-ортопедом в Нижегородском научно-исследовательском институте травматологии и ортопедии. Позже, в 2013-м, защитил кандидатскую диссертацию.

С 2014 года был заведующим отделением ортопедии взрослых Приволжского исследовательского медицинского университета.

За время своей деятельности Андрей Корыткин проходил обучение и стажировался в ведущих клиниках США, Бельгии, Франции, Германии, Польши, Великобритании, России.

Приказ о назначении подписан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.

Напомним, 7 октября Сиб.фм сообщил о назначении Анны Терешковой вице-мэром Новосибирска.