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Новосибирец насмерть задавил девушку задним ходом и получил полтора года

Рубрика: общество

09.10.2019 17:06

Фото отряда пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

Девушка болтала по телефону и повернулась спиной к автомобилю; подсудимый признал вину и выплатил более 200 тысяч рублей.

Новосибирский водитель Кероп Баберцян неудачно сдал назад и погубил пешехода. Сегодня, 9 октября, Кировский районный суд вынес приговор по обвинению в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.

Трагедия произошла днём 2 июля 2019 года на парковке возле продуктового магазина «Монетка» на улице Сибиряков-Гвардейцев, 40. Согласно материалам дела, 23-летний водитель «ГАЗель Next» решил сдать задним ходом для отгрузки товаров. Мужчина посмотрел в правое боковое зеркало заднего вида и заметил девушку, затем начал смотреть в левое зеркало и дал задний ход.

Как сообщили Сиб.фм в прокуратуре, в этот момент 21-летняя девушка тоже начала движение и оказалась спиной к автомобилю. Буквально за доли секунды она оказалась под задним колесом автомобиля. Водитель выбежал из авто, вызвал скорую и попытался оказать первую помощь сбитой девушке. Однако через полчаса врачи констатировали смерть потерпевшей.

«Водитель признал вину и раскаялся в содеянном, возместил родственникам расходы на погребение и выплатил более 220 тысяч рублей в счёт компенсации морального ущерба в полмиллиона рублей. Суд рассмотрел дело в особом порядке и назначил водителю полтора года в колонии-поселении с лишением прав на два с половиной года. Приговор в законную силу не вступил», – сообщили Сиб.фм в прокуратуре Кировского района.

По данным ведомства, подсудимый имеет стаж вождения около пяти лет, ранее не был судим. Также, после трагического ДТП очевидцы сообщали, что в момент столкновения девушка разговаривала по телефону.

Напомним, 10 сентября в Новосибирске автобус сбил насмерть девушку на пешеходном переходе.

 

 

Никита Манько

Теги: компенсации ДТП суд трагедии

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сегодня 15:21 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:06 Общество 0 Коммент.

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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