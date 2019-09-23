Новосибирец насмерть задавил девушку задним ходом и получил полтора года

Фото отряда пропаганды ГИБДД по Новосибирской области

Девушка болтала по телефону и повернулась спиной к автомобилю; подсудимый признал вину и выплатил более 200 тысяч рублей.

Новосибирский водитель Кероп Баберцян неудачно сдал назад и погубил пешехода. Сегодня, 9 октября, Кировский районный суд вынес приговор по обвинению в нарушении ПДД, повлёкшем смерть человека.

Трагедия произошла днём 2 июля 2019 года на парковке возле продуктового магазина «Монетка» на улице Сибиряков-Гвардейцев, 40. Согласно материалам дела, 23-летний водитель «ГАЗель Next» решил сдать задним ходом для отгрузки товаров. Мужчина посмотрел в правое боковое зеркало заднего вида и заметил девушку, затем начал смотреть в левое зеркало и дал задний ход.

Как сообщили Сиб.фм в прокуратуре, в этот момент 21-летняя девушка тоже начала движение и оказалась спиной к автомобилю. Буквально за доли секунды она оказалась под задним колесом автомобиля. Водитель выбежал из авто, вызвал скорую и попытался оказать первую помощь сбитой девушке. Однако через полчаса врачи констатировали смерть потерпевшей.

«Водитель признал вину и раскаялся в содеянном, возместил родственникам расходы на погребение и выплатил более 220 тысяч рублей в счёт компенсации морального ущерба в полмиллиона рублей. Суд рассмотрел дело в особом порядке и назначил водителю полтора года в колонии-поселении с лишением прав на два с половиной года. Приговор в законную силу не вступил», – сообщили Сиб.фм в прокуратуре Кировского района.

По данным ведомства, подсудимый имеет стаж вождения около пяти лет, ранее не был судим. Также, после трагического ДТП очевидцы сообщали, что в момент столкновения девушка разговаривала по телефону.

Напомним, 10 сентября в Новосибирске автобус сбил насмерть девушку на пешеходном переходе.