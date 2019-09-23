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Новосибирск: события 10 октября

Рубрика: общество

10.10.2019 06:00

Фото с сайта sib100.ru

В среду, 10 октября, новосибирцев ждёт масса интересных событий. Рассказываем об основных мероприятиях наступающего дня, чтобы наши читатели ничего не пропустили. 

Сдай кровь — помоги делом 

Мобильный пункт сдачи крови, где все желающие смогут стать донорами и помочь людям, нуждающимся в переливании, будет работать 10 октября напротив скульптурной композиции, посвященной В. И. Ленину. 

Организаторы традиционной городской добровольческой акции «Помоги делом!» отмечают, что Новосибирскому центру крови необходимы доноры с первой отрицательной группой крови.

Сдать кровь может любой гражданин России старше 18 лет, прописанный в городе Новосибирске и Новосибирской области или имеющий временную регистрацию в городе не меньше чем полгода. 

К процедуре допускаются женщины весом не менее 55 кг, мужчины — не менее 60 кг. Добровольцы предварительно проходят обязательное анкетирование, в котором отвечают на вопросы о своём здоровье, скрининг крови и врачебный осмотр.

Медики советуют перед процедурой не употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. За 48 часов до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Утром нужно легко позавтракать. 

При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией.

Акция пройдёт с 9:00 до 12:00. 

Дорога особого значения

Отремонтированный участок самого протяжённого объекта в рамках нацпроекта БКД 2.0 торжественно откроют 10 октября. Трассу Новосибирск-Колывань-Томск не случайно называют дорогой особого значения — она связывает между собой Новосибирскую и Томскую области. Здесь проходит большой поток грузового транспорта, ходят пассажирские автобусы.  Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский примет участие в приёмочной комиссии и лично проверит качество выполненного ремонта на участке областной трассы. 

Открытие дороги назначено на 13:00. 

Поликлиники хотят понравиться пациентам 

Итоги конкурса среди поликлиник, участвующих в проекте по созданию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», подведут 10 октября в Новосибирске. 

Среди номинаций конкурса – «Самое эффективное рабочее место», «Самое креативное решение по системе 5S», «Специальная номинация» (сотрудник или группа сотрудников поликлиник, которые внесли значительный вклад в реализацию проекта 5S).

За победу борются  21 медицинская организация сибирской столицы. Как отмечают организаторы, конкурс направлен на создание пациентоориентированных поликлиник.

Итоги подведут в Городской поликлинике №29, расположенной по улице Тюленина, 9 в 14:00.

Мировые шедевры привезут в аэропорт 

В аэропорту Толмачево 10 октября откроется выставка факсимильных воспроизведений мировых шедевров из коллекции Новосибирского государственного художественного музея. 

Экспозиция будет работать в стерильной зоне сектора А (внутренние авиалинии) аэровокзального комплекса Толмачево, сразу после зоны предполётного досмотра. 

Среди экспонатов, доступных для просмотра пассажирам аэропорта Толмачево, такие шедевры мирового искусства как "Сосновый лес" Ивана Шишкина, "Портрет князя А. С. Долгорукого" Василия Тропинина, "Портрет Екатерины II – Законодательницы в храме богини Правосудия" Дмитрия Левицкого, и другие. Все работы, представленные на выставке, воспроизведены с детальной точностью.

Всего в экспозицию вошло шесть репродукций картин знаменитых художников.

Выставка откроется в 12:00. 

Награды для лучших 

Ветеранов педагогического труда поздравят власти Новосибирска: в честь Дня учителя, а также в рамках Декады пожилого человека для них пройдёт праздничный концерт. В программе — выступления творческих коллективов и награждение заслуженных педагогов. 

Поблагодарить ветеранов за их труд придут заместитель мэра города Новосибирска Валерий Шварцкопп и начальник департамента образования Рамиль Ахметгареев.

Мероприятие пройдёт в 11:00 в школе № 216 по адресу: улица Виталия Потылицына, 9.

Почта вернёт в прошлое 

Выставка "Почтовые истории" откроется 10 октября в Центре истории развития Ленинского района им. Д. А. Бакурова. 

На выставке представлены подлинные фотографии и документы, отражающие страницы истории почты Левобережья (Кировского районного узла связи), Новосибирского почтамта, почтовой династии Булатовых. 

Здесь можно увидеть альбомы с марками, переданные коллекционерами, конверты, почтовые открытки, журналы периодической печати 1960-1980-х гг. 

Интересный акцент экспозиции — коллекция фигурок "Почтальоны России" и брендовая сувенирная продукция, предоставленная УФПС Новосибирской области АО "Почта России". Свидетели эпох совсем ещё недалекого прошлого и современности станут гидами в интересном путешествии по почтовым историям. 

Выставка приурочена к Всемирному Дню почты и грядущему юбилею Левобережья и продлится до января 2020 года.

Открытие запланировано на 16:00, вход для посетителей — свободный.

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область события

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