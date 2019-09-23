Новосибирск: события 9 октября

Фото Агаты Карасёвой

В среду, 9 октября, новосибирцев ждёт несколько важных событий. Сиб.фм расскажет об основных мероприятиях наступающего дня.

Цифровая экономика

О том, что такое цифровая экономика и для чего она нужна, какую пользу она принесёт каждому жителю региона, расскажет на пресс-конференции министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов. Он также озвучит планы работы нового министерства, ход реализации национального проекта «Цифровая экономика» и цифровой трансформации. Пресс-конференция будет проходить в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Сибирь». Начало в 11:00.

Безхозные объекты

9 октября с 14:00 до 15:00 в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города будет работать горячий телефон.

Специалисты ответят на вопросы новосибирцев о принятии бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность.

Горячий телефон 228-86-46.