Новосибирск: события 9 октября

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Новосибирск: события 9 октябряРубрика: общество
09.10.2019 06:06
Фото Агаты Карасёвой
В среду, 9 октября, новосибирцев ждёт несколько важных событий. Сиб.фм расскажет об основных мероприятиях наступающего дня.
Цифровая экономика
О том, что такое цифровая экономика и для чего она нужна, какую пользу она принесёт каждому жителю региона, расскажет на пресс-конференции министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов. Он также озвучит планы работы нового министерства, ход реализации национального проекта «Цифровая экономика» и цифровой трансформации. Пресс-конференция будет проходить в пресс-центре информационного агентства «Интерфакс-Сибирь». Начало в 11:00.
Безхозные объекты
9 октября с 14:00 до 15:00 в департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города будет работать горячий телефон.
Специалисты ответят на вопросы новосибирцев о принятии бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры в муниципальную собственность.
Горячий телефон 228-86-46.
Анатолий Якимов
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Лента новостей
Стенка на стенку: две массовые драки устроили новосибирские хоккеисты во время матча
«У вас ещё холодно?»: сколько домов в Новосибирске осталось без тепла
Конкурс на строительство станции метро «Спортивная» в Новосибирске перенесён
Забракованный: новосибирец вызвал спасателей, чтобы снять кольцо с пальца
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
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