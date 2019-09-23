Новый детский сад откроется в рамках нацпроекта в Новосибирске

фото прессс-службы правительства Новосибирской области

В Первомайском районе завершается строительство детсада; возведение объекта обошлось в 240 миллионов рублей.

В Новосибирске на улице 2-й Марата заканчивается строительство нового детского сада, возводящегося под контролем министерства строительства Новосибирской области в рамках национального проекта «Демография». Откроется заведение уже в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Детский сад, вводящийся в Первомайском районе, позволит обеспечить дополнительными местами 220 ребятишек. Объект особенно актуален, так как построен на территории нового жилмассива, где проживают более 50 тысяч жителей. В настоящее время данный объект практически завершён, осталось доделать внутренние инженерные сети, завершить работы по отделке помещений, благоустройству прилегающей территории», – отметил заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Стоимость строительства детсада оценивается в 240 миллионов рублей. Площадь заведения составит свыше пяти тысяч квадратных метров. Проводить время там будут 12 групп детей по 15 и 20 человек.

Всего в этом году в регионе запланировано строительство 14 детских садов, на которые выделено около 1,8 миллиарда рублей из федерального и областного бюджетов.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода.