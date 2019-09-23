Песня Шуры попала в казахстанские учебники для начальной школы

коллаж Сиб.фм

Стихи эпатажного исполнителя родители обнаружили в книге для учеников четвёртого класса; пользователи сети осудили авторов учебника.

В казахстанском учебнике для четвероклассников «Самопознание» мама одного из школьников нашла текст песни уроженца Новосибирска Александра Медведева, выступающего под псевдонимом Шура. Об этом жительница Нур-Султана сообщила на своей странице в социальной сети Facebook.

«Всем доброго времени суток!!! Сели учить уроки. Стих задали смотрю слова знакомые.... Ну Не Басни Крылова же учить верно ?! Министерство образования !!! Вы супер!! Очередной раз удивили», – написала мама школьника, которая также отметила, что очень любит творчество Шуры (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).

Многие пользователи сети оказались возмущены тем, что в Казахстане детей учат по стихотворениям низкого качества, и даже высказали мнение, что это может привести к деградации общества.

«От этих глупостей, хочется, чтобы просто вернули учебники с советских времен. Точно, глупее дети не будут».

Однако нашлись и те, кто заступился за исполнителя и его творчество:

«Хорошие и добрые слова, между прочим. И неважно кто их автор... может, если бы Шура в Америке жил, мы бы на него, как на Фредди Меркьюри, молились».

Дискуссия привела к тому, что обосновать появление произведения в учебнике вызвались сами авторы сборника:

«На уроках самопознания с младшими школьниками мы уделяем большое внимание созданию атмосферы добра и любви, учим нормам поведения, хорошим поступкам, доброжелательности к каждому человеку и саморазвитию ученика. Слова в песне А. Медведева "Твори добро" просто и искренне призывают именно к милосердию, доброму отношению, взаимопомощи. Поэтому считаю, что эта песня может быть исполнена или прослушана во время урока».

К слову, сам Шура уже в курсе, что его творчество увековечено в казахстанских книгах. Этому он даже посвятил пост в социальных сетях.

Напомним, в середине июля певец Шура удивил Instagram стройными ногами в лосинах.