Погода в Новосибирске 10 октября: солнечно, но прохладно

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Бабье лето подходит к концу в Сибири; что ждать от погоды в четверг, рассказали синоптики.

Метеорологи предсказывают, что 10 октября небо над Новосибирском будет ясным, и облака не будут скрывать солнце от жителей города. Но, несмотря на это, в столице Сибири будет довольно прохладно.

По данным сайта Gismeteo, утром столбик термометра будет держаться у отметки +1 градус. Днём немного потеплеет, воздух прогреется до +10. К вечеру едва заметно похолодает до +7 градусов. Ветер будет дуть восточный 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, в течение дня немного снизится.

Напомним, 9 октября синоптики прогнозировали ясную погоду без существенных осадков.