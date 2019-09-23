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Погода в Новосибирске 10 октября: солнечно, но прохладно

Рубрика: общество

10.10.2019 07:02

фото PIXABAY.COM

Бабье лето подходит к концу в Сибири; что ждать от погоды в четверг, рассказали синоптики.

Метеорологи предсказывают, что 10 октября небо над Новосибирском будет ясным, и облака не будут скрывать солнце от жителей города. Но, несмотря на это, в столице Сибири будет довольно прохладно.

По данным сайта Gismeteo, утром столбик термометра будет держаться у отметки +1 градус. Днём немного потеплеет, воздух прогреется до +10. К вечеру едва заметно похолодает до +7 градусов. Ветер будет дуть восточный 6-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба, в течение дня немного снизится. 

Напомним, 9 октября синоптики прогнозировали ясную погоду без существенных осадков.

 

Никита Минин

Теги: Новосибирская область Погода

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вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:05 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:53 Общество 0 Коммент.

Геолокация «потеряшек»: в каких районах Новосибирска чаще всего пропадают дети

вчера 15:21 Общество 0 Коммент.

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Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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