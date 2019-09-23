Погода в Новосибирске 9 октября: солнце и высокое небо

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В среду, 9 октября, станет немного холоднее, чем было накануне; однако новосибирцев ждут осеннее тепло и ясный день.

Приближение холодов в Новосибирске ощущается с каждым днём. В среду, 9 октября, синоптики прогнозируют ясную погоду без существенных осадков. Утром в некоторых районах области возможен туман. По данным сайта gismeteo.ru, температура воздуха днём +12…+14 градусов, ночью столбик термометра покажет -1…+1.

Ветер северо-восточный 2-4 метра в секунду с порывами до 5-7. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, в течение дня будет стабильным и лишь вечером незначительно снизится.

Напомним, 6 октября синоптики рассказали о погоде на эту неделю.