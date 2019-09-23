После перестрелки на Хилокском рынке депортируют 11 мигрантов

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После перестрелки на Хилокском рынке депортируют 11 мигрантовРубрика: общество, проиcшествия
09.10.2019 17:29
фото с сайта pixabay.com
Полиция при участии Росгвардии проверила документы 195 граждан; 11 из них выдворят из страны за нарушение миграционного законодательства.
За нарушение режима пребывания в России полиция задержала 30 иностранных граждан. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Из них 11 человек находятся в СИЗО, ожидая последующего выдворения за пределы страны.
Массовые проверки документов в местах скопления иностранных граждан начались после вспыхнувшего конфликта в районе Хилокского рынка. Сотрудники полиции совместно с Росгвардией проверили документы 195 граждан государств ближнего зарубежья.
«Правоохранителями составлено девять протоколов – по ст. 18.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания в Российской Федерации"», – сообщает пресс-служба ведомства.
Драка с перестрелкой в районе Хилокского рынка произошла 7 октября. Сейчас известно, что в потасовке участвовали около 200 человек, пять из которых госпитализировали с травмами различной степени тяжести.
Напомним, накануне работники и администрация Хилокского рынка рассказали Сиб.фм подробности происшествия.
Эмиль Фукс
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