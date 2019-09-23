Правительство Новосибирской области будет защищать интересы Чкаловского завода

фото прессс-службы правительства Новосибирской области

Андрей Травников прокомментировал информацию о возможном сокращении объёмов производства на НАПО имени Чкалова; губернатор уверен, что государственный заказ будет продлён.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал сведения СМИ о переводе основного производства подразделения корпорации «Сухой» – авиационного завода имени Валерия Чкалова.

«Мы видим общее снижение государственного заказа для оборонно-промышленных предприятий – причём не только новосибирских, но и в целом по стране. Первоочередные задачи по переоснащению вооружённых сил выполнены, и сегодня актуально освоение новой продукции – продукции гражданского назначения, в том числе – для нужд экономики регионов. Ещё одна общая задача заводов и руководства области – увеличение экспортных поставок. С чем мы категорически не согласимся – это с искусственным перераспределением объёмов производства в ущерб нашим новосибирским предприятиям», – отметил Андрей Травников.

По словам губернатора, правительство региона сделало всё возможное, чтобы не допустить ущерба исключительному промышленному предприятию – авиационному заводу имени Чкалова. Власть Новосибирской области будет продолжать защищать интересы работников завода. Также глава области уверен, что в ближайшем будущем с предприятием будет заключён новый контракт.

Напомним, в середине сентября правительство Новосибирской области и Промсвязьбанк подписали соглашение о сотрудничестве.