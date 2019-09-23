Прощание с Андреем Подойниковым пройдёт в Академгородке

Фото с личной страница Андрея Подойникова в социальной сети «ВКонтакте»

В четверг, 10 октября, в Академгородке пройдёт прощание с президентом Сибирской федерации айкидо Андреем Подойниковым; спортсмен погиб в ДТП 7 октября.

В понедельник, 7 октября, в ДТП на автодороге Кольцово – Академгородок погиб президент Сибирской федерации айкидо Андрей Подойников. Как ранее сообщал Сиб.фм, водитель автомобиля Nissan Bluebird, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с мотоциклом Suzuki. От удара мотоциклист вылетел на проезжую часть. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Друзья и коллеги Сергея Подойникова называли его «человек-батарейка». Он прославился проектом «айки-бабушки». На тот момент это была единственная в России группа женщин старше 73 лет, которая занималась японским боевым искусством – ёсинкан айкидо.

Прощание с Сергеем Подойниковым пройдёт в четверг, 10 октября, с 11:00 до 12:00 по адресу Новосибирск, улица Арбузова, 6а.