«Район превратился в свалку»: новосибирцы пожаловались на нерегулярный вывоз мусора

фото группы «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте»

Жители микрорайона Южный недовольны работой регионального оператора по обращению с ТКО; «Экология-Новосибирск» отвечает, что мусор вывозится оттуда регулярно.

В Новосибирске в микрорайоне Южный переходить дорогу людям мешают горы мусора. Об этом новосибирцы пожаловались в группе «Нетипичный Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Ранее чистый и приятный во всех отношениях Южный, что в Ленинском районе, благодаря мусорной реформе, превратился в свалку бытовых отходов!!! На протяжении двух недель компания, отвечающая за вывоз мусора, ни разу не появилась на нашей территории. Улицы завалены, мусор разносит по всей округе. Вопрос, конечно, риторический, но когда закончится это безобразие, и компания начнёт выполнять условия договора?» — пишут недовольные новосибирцы (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм).

По словам жителей Ленинского района, на телефонные звонки в ООО «Экология-Новосибирск» отвечает только диспетчер, который готов принять заказ на вывоз мусора. Но дальше этого дело не идёт.

В пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО Сиб.фм сообщили, что мусор из микрорайона Южный вывозится регулярно:

«На территории большей части улиц специализированный автотранспорт работает два раза в неделю. По улицам Смородиновая, Облачная, Клеверная, Зелёная, Фиалковая, Рельефная – еженедельно. Каждая машина оснащена навигационной системой ГЛОНАСС, данная система помогает отслеживать путь движения мусоровоза и устанавливать историю работы специализированной техники возле каждого домовладения», – сказано в официальном ответе организации.

Напомним, в конце июля перевозчики мусора в Новосибирской области обвинили регионального оператора в неоплате вывоза ТКО.