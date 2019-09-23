Рыбак привязал себя к лодке и погиб в Бердске

Фото с сайта «Курьер.Среда.Бердск»

Мужчина выпал из лодки и не смог забраться обратно; очевидцы говорят, что мимо трупа проплыли не менее 30 рыбаков.

Труп рыбака, привязанный верёвкой к лодке, обнаружили спасатели в Бердском заливе. Об этом сообщил сайт «Курьер.Среда.Бердск» со ссылкой на поисково-спасательный отряд. Тело обнаружили в районе Речкуновки в 150 метрах от берега.

В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что рыбак выпал из лодки и не смог забраться обратно. Мужчина был в спасательном жителе и, чтобы его не унесло от берега течением, привязал руки к лодке. Выбраться из воды мужчина так и не смог.

Очевидцы в комментариях сообщают, что мимо лодки с привязанным рыбаком проплывали другие, однако не оказывали помощь.

«Вчера возле этой лодки проехало лодок 30 и не один ни остановился», – пишет один из комментаторов бердского сайта (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).

Причина гибели рыбака не установлена. Предположительно, мужчина скончался от переохлаждения. Делом сейчас занимается полиция.

Напомним, в сентябре в Енисее утонул рекордсмен по плаванию в холодной воде.