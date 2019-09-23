Рыбак привязал себя к лодке и погиб в Бердске

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Рыбак привязал себя к лодке и погиб в БердскеРубрика: проиcшествия
09.10.2019 14:05
Фото с сайта «Курьер.Среда.Бердск»
Мужчина выпал из лодки и не смог забраться обратно; очевидцы говорят, что мимо трупа проплыли не менее 30 рыбаков.
Труп рыбака, привязанный верёвкой к лодке, обнаружили спасатели в Бердском заливе. Об этом сообщил сайт «Курьер.Среда.Бердск» со ссылкой на поисково-спасательный отряд. Тело обнаружили в районе Речкуновки в 150 метрах от берега.
В ходе осмотра места происшествия выяснилось, что рыбак выпал из лодки и не смог забраться обратно. Мужчина был в спасательном жителе и, чтобы его не унесло от берега течением, привязал руки к лодке. Выбраться из воды мужчина так и не смог.
Очевидцы в комментариях сообщают, что мимо лодки с привязанным рыбаком проплывали другие, однако не оказывали помощь.
«Вчера возле этой лодки проехало лодок 30 и не один ни остановился», – пишет один из комментаторов бердского сайта (орфография и пунктуация сохранены — прим. Сиб.фм).
Причина гибели рыбака не установлена. Предположительно, мужчина скончался от переохлаждения. Делом сейчас занимается полиция.
Напомним, в сентябре в Енисее утонул рекордсмен по плаванию в холодной воде.
Эмиль Фукс
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