Шоу Малахова не помогло новосибирской матери вернуть дочь из приёмной семьи

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Приёмная семья воспитывала девочку почти с рождения; районный суд отказал биологической матери в родительских правах.

Биологическая мать решила забрать свою дочь из семьи новосибирских опекунов 9 лет спустя. Сегодня, 9 октября, официальная группа «Андрей Малахов. Прямой эфир» социальной сети «ВКонтакте» опубликовала очную ставку родственников в эфире телеканала «Россия 1».

По сюжету телепередачи семья опекунов из Новосибирской области умоляет не отбирать у них приёмную девятилетнюю дочь. А биологическая мать, которая бросила девочку новорождённой и не видела её 9 лет, уверена – семья опекунов борется не за Софью, а за пособие в 23 тысячи рублей.

В эфире передачи основную роль играли приёмная мать девочки Наталья Желендинова из села Железнёвка и биологическая мать девочки – 34-летняя Виктория Гвоздарёва из Новосибирска. Помимо приёмной дочери женщина воспитывает троих детей, соседи положительно характеризовали многодетную женщину.

Спустя час дискуссии с мольбами на коленях и выступлений приглашённых экспертов предприниматель Игорь Рыбаков подарил девятилетней девочке путёвку в «Диснейленд» в Париже.

Присутствующие гости программы сошлись во мнении, что как только девочке исполнится 10 лет, она сама сможет решать, с кем ей быть, и озвучит свою позицию в суде. Однако при этом биологическая мать должна понимать, что может видеться и проводить время с ребёнком, не отдаляя девочку от приёмных родителей. Но при этом гости не дали ведущему подвести итог.

«Я уже очень устал, осталось сорок секунд. Я считаю, что… (гости перебивают ведущего – прим. Сиб.фм). Во всяком случае, мы следим за этой историей, надеемся, что поездка в "Диснейленд" понравится девочке. А дальше, как говорится, поживём – увидим», – сообщил Андрей Малахов.

Напомним, 1 октября жена новосибирского ресторатора-миллионера пожаловалась Малахову на избиения.