Сибирячка ужаснулась при виде муравья в чупа-чупсе

фото из группы «Ревизорро Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Сняв фантик с конфеты, женщина обнаружила внутри муравья; комментаторы сказали, что это приятный бонус.

Женщина купила леденец с муравьём в одном из магазинов Новосибирска. Этой новостью сибирячка поделилась с подписчиками сообщества «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Комментаторы поста обнадёжили женщину.

«Блииин а мы их ловили и попки откусывали, вот олухи, нужно было чупа чупсы покупать», – пишет один из подписчиков. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм)

Сама покупательница очень удивилась такому сюрпризу в конфете.

«Купи чупa-чупс, пoлyчи в подарок муравья! Я в ужасе!» – пишет девушка.

Неизвестно, как насекомое оказалось замурованным внутри чупа-чупса. Женщина также не стала распространять информацию о том, где купила конфету с сюрпризом.

Напомним, 6 октября жительница Новосибирска купила в одном из супермаркетов курицу-гриль с личинками.