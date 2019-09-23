Сибирячка ужаснулась при виде муравья в чупа-чупсе

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Сибирячка ужаснулась при виде муравья в чупа-чупсеРубрика: общество
09.10.2019 17:15
фото из группы «Ревизорро Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Сняв фантик с конфеты, женщина обнаружила внутри муравья; комментаторы сказали, что это приятный бонус.
Женщина купила леденец с муравьём в одном из магазинов Новосибирска. Этой новостью сибирячка поделилась с подписчиками сообщества «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». Комментаторы поста обнадёжили женщину.
«Блииин а мы их ловили и попки откусывали, вот олухи, нужно было чупа чупсы покупать», – пишет один из подписчиков. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. Сиб.фм)
Сама покупательница очень удивилась такому сюрпризу в конфете.
«Купи чупa-чупс, пoлyчи в подарок муравья! Я в ужасе!» – пишет девушка.
Неизвестно, как насекомое оказалось замурованным внутри чупа-чупса. Женщина также не стала распространять информацию о том, где купила конфету с сюрпризом.
Напомним, 6 октября жительница Новосибирска купила в одном из супермаркетов курицу-гриль с личинками.
Эмиль Фукс
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Лента новостей
Голодная продавщица стащила мяса на 200 тысяч рублей в Новосибирске
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