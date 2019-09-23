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СибПроФорум-2019 соберёт производственников в Новосибирске

Рубрика: бизнес

09.10.2019 14:57

Фото предоставлено организатором мероприятия

В Новосибирске пройдёт IV Сибирский производственный форум; в нём будут участвовать более 250 делегатов из разных городов России.

В столицу Сибири съедутся владельцы предприятий, генеральные директора и руководители. Форум будет проходить с 30 октября по 1 ноября.

Главной целью форума станет обсуждение самых актуальных и эффективных инструментов для успешного развития производственного предприятия. За три года своей работы форум вызвал большой интерес среди промышленников региона. Участие в нём приняли представители свыше 100 производственных компаний из лёгкой, химической, пищевой, машиностроительной, медицинской, микробиологической промышленности. География выступающих экспертов и гостей форума расширяется с каждым годом. Сибирский производственный форум традиционно будет проходить три дня. Первый день посвящён экскурсиям на крупные предприятия, в числе которых завод «ТехноНИКОЛЬ-Сибирь», «НЕО-ПАК», ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина», Пивоваренная компания «Балтика», NPM, Новосибирский энергомашиностроительный завод «ТАЙРА», VEKA. На экскурсиях гости форума смогут посетить производственные линии знаменитых заводов, увидеть своими глазами все этапы современного производства – от изготовления пищевой упаковки до самолётных испытаний.

Второй день форума – это пленарное заседание, на котором представители ключевых производственных предприятий региона и России поделятся ценным опытом построения бизнеса и обозначат главные стратегические векторы для успешного развития предприятия. В третий день форума будут проведены мастер-классы в разрезе основных аспектов деятельности производства: бизнес-процессы, обеспечение деятельности, маркетинг и продажи, персонал, автоматизация. Также в этот день гостей форума ожидают обсуждения в формате круглого стола на тему налогов и «регуляторной гильотины». Среди спикеров – президент МАРП Сергей Карпекин и советник государственной гражданской службы Российской Федерации 1 класса, к. э. н., доцент Дмитрий Куницын.

Владелец новосибирского производственного предприятия NPM Сергей Бучик рассказал о своём участии в форуме:

«Сегодня многие компании осознают необходимость изменений. Технологии Agile и Lean воспринимаются сейчас как инструменты, способные помочь быстро провести трансформацию. На форуме я поделюсь своим опытом за последние три года, тем, что у нас получилось и что не сработало при применении гибких подходов к управлению производством и разработками, расскажу о своих инсайтах и методах повышения эффективности работы предприятия в целом».

Мероприятие ежегодно поддерживают региональные власти и деловые ассоциации, в числе которых Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (МАРП), Агентство инвестиционного развития Новосибирской области, Новосибирская городская торгово-промышленная палата, Новосибирский областной центр развития промышленности и предпринимательства.

Директор по развитию компании «ИнфоСофт», организатор события Олег Руденко рассказал:

«Мы почти 23 года автоматизируем деятельность производственных компаний и хорошо видим, что все они ещё продолжают сталкиваться с проблемами разного уровня и масштаба. Каждая организация со своим опытом, достижениями и неудачами – уникальна. А немногочисленные компании, которые растут и развиваются, – уникальны вдвойне! В этом году мы пригласили выступить на СибПроФоруме спикеров именно от таких компаний-лидеров: растущих, несмотря на кризис спроса в отрасли и развивающихся, вопреки внутренним ограничениям и сложностям. Традиционный формат форума, включающий в себя экскурсии, выступления первых лиц и мастер-классы, уже доказал свою эффективность. Но появляются и новые формы общения! В этом году острые вопросы налогового регулирования и банкротства по результатам неуплат будут обсуждаться в формате круглого стола. Данный формат организаторы выбрали, чтобы лучше осветить разные подходы экспертов и представителей регулирующих органов к решению этой проблемы. Ожидаются живая дискуссия, ответы на вопросы участников. Кроме секций по управлению персоналом, маркетингу и продажам, управлению производством и юридическому обеспечению деятельности, мы запускаем секцию по автоматизации и роботизации производства – как учёта, так и непосредственно выполнения самих операций. Секция, безусловно, будет полезна тем, кто уже задумывается об автоматизации. На наш взгляд, этот опыт "из первых рук" однозначно будет полезен лидерам производственных компаний».

Организаторы мероприятия – компания «ИнфоСофт» и группа компаний «Обувь России» при поддержке КГ «Управленческая практика».

Анатолий Якимов

Теги: форум бизнес Новосибирск

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