Собака прокусила голову двухлетней девочке в омском селе

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Собака прокусила голову двухлетней девочке в омском селеРубрика: проиcшествия
09.10.2019 10:58
фото с сайта pixabay.com
Ребёнок попал в больницу после укуса собаки; у двухлетней девочки – рваная рана головы.
Двухлетнюю девочку увезли на скорой после нападения собаки. Инцидент произошёл в одном из сёл Омской области. Об этом сообщает сайт Om1.
По данным журналистов, врачи диагностировали у двухлетней малышки укушенную рану волосистой части головы. Других подробностей о состоянии пострадавшей пока нет. По факту инцидента полицейские проводят проверку.
В Роспотребнадзоре уточнили, что за первое полугодие 2019 года от укусов собак пострадали порядка двух тысяч россиян, из них более 700 человек – дети.
Напомним, 1 августа Сиб.фм рассказывал о том, что агрессивная собака напала на пони в новосибирском зоопарке.
Мария Машанова
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