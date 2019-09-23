Стенка на стенку: две массовые драки устроили новосибирские хоккеисты во время матча

фото Молодёжной хоккейной лиги

Матч МХЛ между «Алтаем» и «Сибирскими снайперами» закончился со счётом 3:1; напряжение на льду вылилось в потасовку.

Хоккеисты из Новосибирска во время выездного матча устроили две массовые драки со спортсменами из Усть-Каменогорска. Об этом сообщила пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги.

Всего за 45 секунд до конца игры напряжение, в котором находились игроки на протяжении всей игры, вылилось в потасовку, в результате которой капитан «Алтая» Стас Петросян был удалён до конца матча. За 20 секунд до сирены, оповещающей об окончании игры, игроки успели ещё раз сойтись с соперниками в массовой драке.

Суммарно команды получили 258 минут штрафа: 124 у «Алтая» и 134 у «Сибирских снайперов».

Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу «Алтая». Это уже четвёртый проигрыш юных новосибирских хоккеистов из семи последних матчей.

Напомним, 7 октября ХК «Сибирь» обыграл московское «Динамо».