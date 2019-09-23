«Стояли и светили своим достоинством»: новосибирцев возмутили нудисты на пляже

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«Стояли и светили своим достоинством»: новосибирцев возмутили нудисты на пляжеРубрика: общество, проиcшествия
09.10.2019 09:57
фото и видео из группы «АСТ-54» соцсети «ВКонтакте»
Трое мужчин решили позагорать голышом на Заельцовском пляже в Новосибирске; нудистов заметили и осудили.
Вместо фотосессии жительница Новосибирска устроила фотоохоту: на Заельцовском пляже, куда она пришла в понедельник вечером, чтобы сделать осенние снимки, женщина запечатлела нудистов. Об этом она сообщила в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
По словам автора поста, загорающих под октябрьским солнцем было трое – мужчины по очереди раздевались догола и загорали.
«Стояли и светили своим достоинством! А рядом же были семьи с детьми. Я, конечно, не знаю, где у нас находится нудистский пляж, но, видимо, мы туда и попали. Что-то вроде обострения у мужчин на тёплую погоду», – написала женщина.
Автор публикации уточнила, что один из мужчин, не стесняясь, прогуливался по пляжу в чём мать родила.
«Ну это же стыд и срам какой-то! Мужчинам-то явно за 30 лет. Им бы к психиатру сходить, а не на пляж», – добавила возмущённая сибирячка.
Между тем комментаторы с юмором отнеслись к новости о нудистах, предположив, что мужчины наверняка запасались витамином «Д» на зиму либо «у парней просто была фотосессия в стиле "ню"».
Напомним, 20 сентября Сиб.фм рассказывал о жительнице Бердска, которая разгуливала голышом по улицам и крушила киоски.
Мария Машанова
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